Coalition 'Un Tchad Uni' : Dr Mahamat Guindé mobilise la population pour l'unité à Kirdimi et Faya

Accompagné d'une délégation imposante, il a été chaleureusement accueilli par une marée humaine démontrant son engagement indéfectible envers la cause de l'unité tchadienne. Dans une ambiance chargée d'émotion, la ville de Kirdimi a promis une victoire écrasante dès le premier tour à la coalition "Un Tchad Uni".



Après avoir suscité l'enthousiasme à Kirdimi, le chef de file de la coalition "Un Tchad Uni" a conclu sa campagne avec éclat à Faya, ville emblématique du nord. Devant une foule fervente, il a livré un discours inspirant, rappelant l'importance de l'unité et de la vision commune pour l'avenir du pays. Cette dernière étape marque un moment décisif dans la course électorale, témoignant de la force et de la détermination de la coalition à apporter un changement positif pour tous les Tchadiens.