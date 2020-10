CocoaWise™, un portail numérique disponible pour les clients chocolatiers de Cargill et donnant accès à toutes les données sur les programmes de durabilité

Les produits à base de cacao et de chocolat continuent à être appréciés par les consommateurs du monde entier, et la durabilité reste une priorité lors de leurs achats. Afin d’informer les consommateurs sur l’origine du cacao qu’ils consomment, Cargill (http://www.Cargill.com) a lancé CocoaWise™. CocoaWise™ est un portail numérique qui permet aux fabricants d’aliments et de boissons (chocolatier) d’accéder aux données sur l’origine des produits qu’ils achètent et de connaitre mieux la chaine d’approvisionnement directe de Cargill.

« En tant que l’un des principaux producteurs mondiaux de cacao et de chocolat, nous sommes au centre de la filière cacao et connectons tous les acteurs de la chaîne de valeur. Nous travaillons main dans la main avec les agriculteurs afin de produire et fournir durablement à nos clients des produits de haute qualité », a déclaré Harold Poelma, président de Cargill Cocoa and Chocolate. « Grâce à des technologies de pointe, comme CocoaWise, nous sommes en mesure de renforcer cette collaboration. Nous voulons transformer l’industrie tous ensemble, afin d’offrir une chaîne d’approvisionnement de cacao plus transparente et durable, qui profite à la fois aux agriculteurs et aux clients. »

CocoaWise™ fournit aux clients un accès rapide et facile aux données de durabilité de la chaîne d’approvisionnement en cacao de Cargill. Grâce à une visibilité complète en temps réel, CocoaWise™ permet aux clients d’être connectés aux communautés auprès desquelles ils achètent leur cacao et de visualiser l’impact des investissements financiers dans des initiatives clés qui répondent aux besoins des communautés productrices de cacao sur le terrain. Par exemple, nous formons les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles (https://bit.ly/33iTqN6), nous encourageons avec des programmes spécifiques (https://bit.ly/3jklKnM) l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes, et nous organisons des programmes nutritionnels pour les familles.

CocoaWise™ extrait des informations d’une plateforme de données centralisée, CocoaWise™ 360, qui est alimentée par un ensemble d’outils numériques développés par Cargill. Celle-ci est conçue pour augmenter la transparence et la traçabilité, tout en améliorant les bonnes pratiques agricoles du cacao et le bien-être de la communauté.

Transparence de la chaîne d’approvisionnement :

Carte CocoaWise™ (https://bit.ly/36lXLkh) : Une carte interactive qui indique le nom et l’emplacement des 128 Coopératives partenaires en Côte d’Ivoire, des 7 stations d’achat au Ghana et des 11 stations d’achat au Cameroun, appartenant à notre réseau d’approvisionnement direct dans ces pays.

CocoaWise™ BeanTracker (traçabilité des fèves) : Les coopératives de cacao tracent les fèves de cacao physiques qu'elles achètent, via des codes-barres sur les sacs de cacao. Ce système permet de connaître l'origine des fèves et d'empêcher par exemple que des fèves issues de la déforestation n'entrent pas dans notre chaine d'approvisionnement. Ce système nous permet également de prendre nos décisions sur la base de données fiables.

Transparence financière :

CocoaWise™ eFinance (https://bit.ly/30nO2WU) : Solutions de paiements mobile, afin que les agriculteurs soient payés de manière équitable, précise, et sûre.

Transparence d’impact :

CocoaWise™ ProFarm : Un ensemble d’outils numériques, permettant aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées, basées sur l’agronomie, la météo, et des. informations sur l’accès au marché. En plus d’aider les agriculteurs avec des plans de développement des plantations personnalisés visant à augmenter la productivité, ce système rassemble des données telles que la géolocalisation, la santé des récoltes, des données sur les ménages et les revenus et permet également la transmission de ces données directement aux planteurs.

CocoaWise™ ProCoop (https://bit.ly/36lXLkh) : Un ensemble d'outils qui aident les coopératives à professionnaliser la manière dont elles vendent et gèrent leur cacao. Il gère également la traçabilité des fèves des paysans jusqu'à l'usine de broyage.

CocoaWise™ Insight (https://bit.ly/2HIHOuh) : Un système de suivi et d'évaluation des données avec lequel nous suivons les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs de durabilité du cacao. Ce système comprend des données détaillées, telles que : la densité des arbres, les méthodes de culture utilisées, les activités de replantation, des données sur la composition des ménages et sur les communautés permettant par exemple et le suivi et la remédiation du travail des enfants.

« Depuis des années, nous mettons la technologie au service des 210 000 agriculteurs dans les cinq pays où nous achetons notre cacao. Cette seule campagne, nous avons investi 3 millions de dollars dans des initiatives de traçabilité. Cela nous a permis de rassembler les données de notre chaîne d’approvisionnement de manière plus efficace et d’aider les agriculteurs à améliorer leur pratiques agricoles », a déclaré Lionel Soulard, Directeur Général Régional Afrique de Cargill Cocoa and Chocolate. « Si nous voulons nous assurer un avenir aux communautés productrices de cacao, nous devons nous assurer que les consommateurs aient confiance. »

Cargill adopte une approche basée sur la technologie et fondée sur des preuves pour favoriser la durabilité et la transparence dans le secteur du cacao. Son portail numérique, CocoaWise™, et sa plateforme de données CocoaWise™ 360, sont les prochaines étapes de ce voyage pour développer, produire et commercialiser des ingrédients de cacao 100% durables d’ici 2030.

