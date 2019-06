Commémoration du dixième anniversaire du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) en partenariat avec le Bureau d’ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et leurs partenaires, célèbreront les 24 et 25 juin 2019 à Dakar, le dixième anniversaire du Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest […]

