Comment des villageoises du Ghana atteignent une clientèle mondiale

En Afrique de l’Ouest, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l’Alliance globale du karité (AGK) mettent en lien quelque 16 millions de femmes comme Rita Dampson, originaires de 21 pays africains, avec des vendeurs de produits alimentaires et cosmétiques basés aux États-Unis, dans les Amériques, en Europe, en Australie et en Afrique.Quand elle a commencé, Rita Dampson travaillait avec 33 femmes. À ce jour, elle a aidé plus d’un millier de cueilleuses et de productrices à mieux s’organiser. À Gupanarigu, un village du nord du Ghana où elle offre ses services, plus de 130 femmes prennent part au commerce du karité.Au sein de la coopérative de Mme Dampson et dans d’autres organisations semblables à travers l’Afrique, les femmes acquièrent les meilleures pratiques de production du beurre de karité de manière à créer un produit de qualité.Cette activité leur assure un gagne-pain stable si précieux pour ces populations souvent dépendantes du cycle agricole, fait de hauts et de bas.« J’ai fait beaucoup de chemin, j’en ai profité, confie Rita Dampson. Et je veux que les femmes ressentent la même chose. » Une version plus étoffée de cet article est disponible en anglais sur le site de l’USAID.