Comment échanger facilement ses bitcoins ?

Échangez vos bitcoins en utilisant des plateformes d’échange





Il existe sur internet de nombreuses plateformes spécialisées dans les cryptomonnaies qui permettent d’échanger aisément les bitcoins. Ces plateformes permettent au même moment d’envoyer et de recevoir de l’argent. Cependant, il faudrait savoir qu’elles ne pratiquent pas toutes, les mêmes frais de commission. Il y en a qui proposent des montants élevés et d’autres de très faibles commissions.





Au nombre des plateformes les plus utilisées généralement pour la conversion des bitcoins en argent cash, il y a Uphod, Kraken, Coinbase ou aussi Coinhouse. Dans ce lot, Kraken est connu habituellement pour ses faibles commissions. C’est pour cette bonne réputation que de nombreuses personnes l’utilisent de plus en plus pour l’échange de leurs bitcoins.





Pour faire l’échange de vos bitcoins sur cette plateforme, vous devrez d’abord à partir de votre portefeuille les envoyer vers une adresse de réception sur le compte. Après avoir validé et confirmé le processus, vous allez pouvoir passer un ordre de vente qui déclenchera le mouvement de fonds. Après cette étape, vous définirez la devise dans laquelle vous souhaitez que les bitcoins soient échangés (Euro, dollars, Yen, etc.). Pour finir, il vous suffira d’associer votre compte bancaire en tapant le numéro de votre RIB et le tour est joué.





Échangez vos bitcoins via une Neobanque





On distingue de nombreux types de néobanques. Primo, on retrouve les néobanques qui dématérialisent l’ensemble de leur processus de gestion de comptes afin d’obtenir une réduction de frais. Secundo, il existe des types des néobanques très innovants qui permettent de gérer efficacement les devises. Pour mener à bien les différentes opérations, ces dernières utilisent des outils de gestions avancés de risques comme biticodes pour offrir plus de protections à leurs clients.





En utilisant, une néobanque, vous pouvez vous servir de la carte de paiement liée à votre compte afin de passer à la conversion rapide de vos bitcoins en euros, en dollars ou en d’autres devises qu’elle accepte. Ainsi, la carte de paiement se chargera de passer à la conversion automatique tout en défalquant les frais de commission. Il faudrait aussi noter que Coinbase fonctionne comme des néobanques en proposant ainsi des services similaires.





De plus, on retrouve de plus en plus des distributeurs nommés ATM Bitcoin sur lesquels toute personne désireuse de procéder à un échange peut se rendre pour effectuer son opération. Cependant, ils ne sont pas très nombreux. En France par exemple, il en existe seulement 5.





Échangez vos bitcoins via des exchanges





Les exchanges sont en réalité des lieux d’échanges de cryptomonnaies. Ce sont des formes de banques physiques dans lesquelles vous pouvez vous rendre pour échanger vos bitcoins. De plus en plus, de nombreux exchanges se créent à travers le monde. Néanmoins, il faudrait faire attention puisqu’elles ne sont pas toutes dignes de confiance. Si vous devez vous y rendre, rassurez-vous qu’il s’agit vraiment d’une agence sérieuse avant d’y mener votre opération.





Pour finir, il faudrait aussi retenir que les deux premiers moyens cités sont en réalité les plus pratiques. En optant pour les plateformes d’échanges ou les néobanques, vous n’aurez plus besoin de vous déplacer avant de mener votre opération. Aussi, elles n’exigent pas une forte commission sur chaque opération vu qu’elles n’ont pas assez de personnel à payer pour leur fonctionnement. Tout se passe en ligne en un seul clic. Mais, le désavantage avec ces plateformes, c’est qu’il y a des moments où elles ne disposent pas d’assez de fonds pour assurer toutes les opérations de conversion. À part Kraken et Binance qui ne présentent pas ce défaut, la majorité des autres plateformes peut se retrouver dans l’incapacité de procéder à des échanges certaines fois.