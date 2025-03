INTERNATIONAL Commission de la condition de la femme (CSW69) : une étape mondiale pour l’égalité des sexes !

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 10 Mars 2025



Ce forum qui tiendra au siège des Nations Unies à New York, du 10 au 21 mars 2025, intervient immédiatement après la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars.

En 2025, la communauté internationale commémorera le trentième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995). Dans le cadre de cette étape importante, la soixante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme (CSW69) se tiendra au siège des Nations Unies à New York, du 10 au 21 mars 2025.



La CSW69 est le plus grand rassemblement annuel de l’ONU sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réunissant des représentants des États membres, des entités de l’ONU et des organisations non gouvernementales (ONG) accréditées par l’ECOSOC du monde entier. Cette session historique examinera et évaluera la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, évaluera les défis émergents et élaborera une feuille de route pour accélérer les progrès vers l’égalité des sexes, et l’autonomisation des femmes, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Thèmes et objectifs clés

La CSW69 sera principalement axée sur l'examen et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et des résultats de la 23ème session extraordinaire de l'Assemblée générale. Cette évaluation fournira une évaluation complète des défis existants qui affectent l'égalité des sexes, identifiera des stratégies innovantes pour surmonter les obstacles et garantira que toutes les parties prenantes restent engagées à réaliser des progrès durables.



Direction du Bureau

Le Bureau de la CSW69 joue un rôle essentiel dans la préparation de la session et dans la garantie de son bon déroulement. Les membres du Bureau sont les suivants :



●S.E. M. Abdulaziz M. Alwasil (Arabie Saoudite), président, Groupe des États d'Asie et du Pacifique ;

●S.E. Mme Maritza Chan Valverde (Costa Rica), vice-présidente, Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes ;

●Mme Robin Maria de Vogel (Pays-Bas); vice-présidente désignée, Groupe des États d'Europe occidentale et autres États ; ●Mme Dúnia Eloisa Pires do Canto (Cap-Vert), vice-présidente, Groupe des États d'Afrique ;

●Mme Nataliia Mudrenko (Ukraine), vice-présidente, Groupe des États d'Europe de l'Est.



Participation et délégations

La CSW69 réunira des milliers de participants, dont des représentants de gouvernements, des organisations de la société civile, des experts et des militants. Des responsables de haut niveau tels que le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang, participeront à la séance d'ouverture.



Les ONG jouent un rôle crucial dans l'élaboration des discussions de la CSW en présentant des recherches, en partageant des expériences vécues, et en plaidant en faveur de politiques qui font progresser l'égalité des sexes. Les ONG accréditées par l'ECOSOC participeront à des événements parallèles, des panels et des consultations avec les dirigeants de l'ONU pour susciter des engagements mondiaux en faveur du programme d'action Beijing+30.



Principaux événements et moments forts de la CSW69

Forum mondial de la jeunesse CSW69

Date : 9 mars 2025

Heure : 14h 00 - 18h30

Description : Un dialogue dotant les jeunes défenseurs des droits des femmes de stratégies pour influencer les discussions de la CSW69 et favoriser la responsabilisation dans la mise en œuvre du programme d'action Beijing+30.



Cérémonie d’ouverture

Date : 10 mars 2025

Heure : 9 h 45 – 11 h 30

Description : Un événement de haut niveau avec des déclarations du secrétaire général de l’ONU, de la directrice exécutive d’ONU Femmes et de la présidente de la CSW. La session comprendra également l’adoption de la Déclaration politique réaffirmant l’engagement mondial en faveur de l’égalité des sexes.



POWER4Girls : Investir dans les filles, transformer le monde

Date : 10 mars 2025

Heure : 11h30 – 12h45

Description : Un événement parallèle axé sur les progrès et les défis en matière de droits des filles depuis la Déclaration de Beijing. Un nouveau rapport conjoint de l'UNICEF, de Plan International et d'ONU Femmes sera présenté, ainsi que le lancement d'une initiative mondiale visant à faire progresser les droits des adolescentes.



Table ronde ministérielle sur l'inclusion numérique et financière

Date : 12 mars 2025

Heure : 11h30 – 12h45

Description : Co-organisée par le gouvernement indien et ONU Femmes, cette session soulignera l'importance de l'inclusion numérique et financière dans l'autonomisation des femmes et la promotion de l'autonomie économique.



Réunion du secrétaire général de l’ONU avec la société civile

Date : 11 mars 2025

Heure : 10h00 – 11h00

Description : Une consultation de 75 minutes entre le secrétaire général de l’ONU et des groupes de femmes de la société civile, animée par la directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous. La session sera diffusée en direct sur le Web.



Événement de révélation des timbres Beijing+30

Date : 11 mars 2025

Heure : 18h00 – 19h00

Description : ONU Femmes et la Mission permanente du Chili, en collaboration avec l’Administration postale des Nations Unies, dévoileront une série de timbres commémoratifs célébrant le 30ème anniversaire de la Déclaration de Beijing.



Les femmes se mobilisent pour tous : transformer l’espoir en action

Date : 18 mars 2025

Heure : 13 h 15 – 14 h 30

Description : Organisé par la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, cet événement réunira des femmes leaders de divers secteurs pour discuter de l’impact transformateur du leadership des femmes sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).



Conclusion

La CSW69 marque un moment déterminant dans la quête mondiale de l’égalité des sexes. Alors que le monde réfléchit aux trois décennies de progrès accomplis, depuis la Déclaration de Beijing, il est essentiel de renouveler les engagements, de mobiliser des ressources et de mettre en œuvre des stratégies concrètes pour créer un avenir plus inclusif et plus équitable pour toutes les femmes et les filles. Grâce à une collaboration multilatérale, à des partenariats stratégiques et à un plaidoyer sans faille, la CSW69 servira de plate-forme puissante pour conduire un changement durable et faire progresser les droits des femmes dans le monde entier.



Pour plus de détails, des mises à jour en direct et la diffusion de l’événement, il faut visiter UN Web TV ou suivez les chaînes officielles d’ONU Femmes.







