Communique a l’occasion de la Journee Panafricaine de la Femme

La célébration de la Journée Panafricaine de la Femme ce 31 juillet nous interpelle encore une fois sur le rôle décisif des femmes africaines qui très tôt, ont pris l’initiative de renforcer leur rang afin d’échanger leurs expériences, s’unir pour l'émancipation de la femme sur le continent africain et à combattre toutes les formes de discrimination à leur égard.

L'aboutissement de cette lutte a été l'adoption du protocole à la Charte africaine du droit des hommes et des peuples (le Protocole de Maputo).

C’est l’occasion pour moi de saluer la mémoire de ces femmes qui se sont démarquées par leur vision du continent bien avant la création d’une organisation commune. Il nous appartient à présent de nous inspirer de ces approches fédératrices pour promouvoir des sociétés plus justes, plus équitables et unies, des sociétés où les femmes et les jeunes constituent véritablement un levier de développement économique et social.

Je profite de la commémoration de cette journée importante pour en appeler aux décideurs de la région des Grands Lacs de poursuivre les efforts en vue de la représentation et participation pleine et effective de la femme dans les instances de prise de décision et dans toutes les initiatives visant le bien-être économique et social.