Communique conjoint à l’occasion de la réunion de consultation des parties prenantes de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine

A l’invitation de la Commission de l’Union africaine, avec l’appui des Nations Unies et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), les signataires de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) se sont réunies au siège de la Commission à Addis-Abeba, Ethiopie, du 18 au 20 mars 2019, sous la facilitation de l’Union africaine, dans le but d’évaluer la mise en œuvre de l’Accord, un peu plus d’un mois après sa signature.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-conjo...