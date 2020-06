Communique de Presse : L’Union africaine condamne fermement l’attaque terroriste contre une position des Forces Armées Ivoiriennes Au Nord de la Côte d’Ivoire

Addis-Abéba, le 12 juin 2020 : Le Président de la Commission de l’Union africaine, SEM. Moussa Faki Mahamat, a appris avec profonde consternation et une vive émotion, l’attaque terroriste meurtrière perpétré, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, contre une caserne abritant une unité mixte des forces armées ivoiriennes, qui a fait plus d’une dizaine de morts et des blessés parmi les militaires et gendarmes a Kafolo, localité située sur les rives du fleuve Comoé marquant la frontière entre la Cote d’Ivoire et le Burkina Faso.

