Communique de Presse de la 951ème réunion du CPS, tenue le 5 octobre 2020, consacré à une session publique virtuelle sur ce thème: "Mise en œuvre et commémoration de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) sur les Femmes, la

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a consacré sa 951ème réunion, tenue le 5 octobre 2020, à une session publique virtuelle sur ce thème : "Mise en œuvre et commémoration de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) sur les Femmes, la paix et la sécurité". La session publique a été organisée pour marquer à la fois le 20ème anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et qui a coïncidé avec le 25èmeanniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin.

