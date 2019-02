Communique de la 826ème réunion du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine, au niveau ministériel, sur la situation en République centrafricaine

COMMUNIQUÉ

Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 826ème réunion tenue, au niveau ministériel, le 9 février 2019, a adopté la décision qui suit sur la situation en République centrafricaine :

Le Conseil,

1- Prend note de la communication faite par le Président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de février 2019, S.E. M. Abdu Razzaq Guy KAMBOGO, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale, de la Francophonie, et des Gabonais de l’étranger de la République gabonaise, et en sa qualité de Président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Le Conseil prend également note de la présentation faite par l’Ambassadeur Smail Chergui, Commissaire à la Paix et à la Sécurité, sur la situation en République centrafricaine (RCA), ainsi que des déclarations de la Ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, S.E Madame Sylvie Baipo-Timon, et du Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix ;

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-la...