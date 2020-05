Communiqué de la 921e réunion virtuelle du CPS, tenue le 28 avril 2020, sur la situation des personnes déplacées en interne, des réfugiés, des rapatriés, des migrants et des soldats de la paix en Afrique dans le contexte de la pandémie du nouveau co

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 921e réunion, virtuelle, tenue le 28 avril 2020, sur la situation des personnes déplacées en interne, des réfugiés, des rapatriés, des migrants et des soldats de la paix en Afrique dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19),

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d'ouverture faite par S.E. l'Ambassadeur Catherine Muigai Mwangi, la représentante permanente de la République du Kenya auprès de l'UA et Présidente du CPS pour le mois d'avril 2020, ainsi que des communications faites par le Commissaire de l'UA aux Affaires sociales, S. E. Mme Amira Elfadil Mohammed et la Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, S.E. Mme Minata Samate Cessouma ; prenant également note de la déclaration faite par le président du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR), M. Peter Maurer ;

Conscient des défis humanitaires disproportionnés et multiformes auxquels sont confrontés les réfugiés et les personnes déplacées en interne, avec, notamment le manque de services sociaux de base ; conscient également du sort des soldats de la paix dans l'exercice de leurs fonctions pour assurer la paix et la protection des civils, des institutions publiques et des infrastructures dans les zones de conflit dans certaines parties du continent africain, qui a été davantage aggravé par le déclenchement de la pandémie COVID-19, ainsi que du sort des migrants africains illégaux dans diverses régions du monde qui sont soumis à des expulsions forcées ;

Profondément préoccupé par l'impact négatif de la violence actuelle menée par les organisations terroristes et les groupes armés dans certaines régions d'Afrique, qui compromet les efforts déployés dans la lutte contre la COVID-19 et également profondément préoccupé par le mépris total et la violation, par les belligérants, les organisations terroristes et les groupes armés, de l'appel au clairon lancé par le président de la Commission, S. E. Moussa Faki Mahamat et le Secrétaire général de l'ONU, S.E. Antonio Guterres, pour que tous les belligérants acceptent et respectent pleinement l’Accord global de cessez-le-feu afin de faciliter les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie COVID-19 ; et

Rappelant toutes ses décisions antérieures sur le COVID-19 et la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et la Convention de l'Union africaine de 2009 pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique et soulignant la nécessité d'inclure pleinement les personnes déplacées en interne, les réfugiés, les rapatriés et les migrants, ainsi que les soldats de la paix, dans les réponses au COVID-19 à travers le continent ;

