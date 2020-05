Communiqué de la 922ème réunion du CPS, tenue le 6 mai 2020, sur la propagation, le contrôle et les implications du nouveau coronavirus (COVID-19) en Afrique

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) en sa 922ème réunion tenue le 6 mai 2020, sur la propagation, le contrôle et les implications du nouveau coronavirus (COVID-19) en Afrique,

Le Conseil de paix et de sécurité,

Notant l’allocution d’ouverture faite par le Représentant permanent du Royaume du Lesotho auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de mai 2020, S.E. Ambassadeur Professeur Mafa Sejanamane, ainsi que la mise à jour sur la propagation, le contrôle et les implications du nouveau coronavirus (COVID-19) en Afrique qui a été faite par le Directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa-CDC), Dr John Nkengasong;

Profondément préoccupé par la propagation continue de la pandémie de COVID-19 sur le continent africain et toutes ses ramifications qui en découlent pour la paix et la sécurité, ainsi que par l'impact socio-économique dans les États membres;

Reconnaissant les efforts inlassables déployés par la Commission de l'UA à travers les Africa-CDC, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les États membres, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits (CER/MR), ainsi que le secteur privé, les philanthropes et les organisations de la société civile, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et les efforts déployés par le Président de l'UA et Président de la République d'Afrique du Sud S.E Cyril Ramaphosa;

Reconnaissant également les résultats positifs des mesures nécessaires mises en œuvre par les États membres pour prévenir efficacement la propagation de la pandémie, y compris les tests, le traçage des contacts et le traitement des personnes contaminées par le COVID-19, ainsi que les confinements et l'application des pratiques d'hygiène personnelle;

Conscient de l'importance d’assurer qu'aucun effort ne soit ménagé pour lutter contre la pandémie de COVID-19 jusqu'à ce qu'elle soit complètement éradiquée du continent, et de la nécessité pour les États membres de renforcer la résilience et les capacités nécessaires pour lutter contre de futures pandémies similaires;

Conscient également du partenariat stratégique qui existe entre l'UA et les Nations unies, en particulier le CPS de l'UA et le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique, en particulier la responsabilité principale du Conseil de sécurité de promouvoir la paix et la sécurité internationales, tel que stipulé dans la Charte des Nations unies;

Rappelant toutes ses décisions antérieures sur la pandémie de COVID-19, y compris le communiqué [PSC/PR/COMM. (CMXXI)], adopté lors de sa 921ème réunion tenue le 28 avril 2020;

