Communiqué de la cinquième réunion de Haut Niveau du Comité de Suivi de l’accord (CSA) Kidal, 11 Février 2021

En application des dispositions du chapitre 19, en ses articles 57 à 62 de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et de son règlement intérieur, le Comité de Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (CSA) a tenu sa cinquième réunion de haut niveau à Kidal, le 11 février 2021, sous la présidence de S.E.M Sabri Boukadoum, Ministre des Affaires Étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Chef de file de la Médiation Internationale.

Source : /fr/article/communique-de-la-cinquieme-reunion-de-...