Communiqué de presse: Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine a conclu une retraite de trois jours à Rabat, au Maroc sur le Thème : Renforcement de l’action du Conseil de paix et de sécurité pour la prévention des conflits et la consol

Rabat, Maroc, le 26 juin 2019 : Dans le cadre de son mandat de promotion de la paix et de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et à l’invitation du Royaume du Maroc, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a tenu sa 12ème retraite, à Rabat, au Maroc, du 24 au 26 juin 2019. La Retraite, présidée par l'Ambassadeur Dr. Brima Patrick Kapuwa de la République de Sierra Léone, Président du CPS pour le mois de juin 2019, a été officiellement ouverte par Son Excellence Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Maroc, en charge de la coopération africaine. Le Directeur du Département Paix et Sécurité, Dr. Admore Kambudzi, a prononcé une allocution au nom du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, l'Ambassadeur Smaïl Chergui.

