Communiqué de presse de fin de mission en Tunisie d’une équipe des services du Fonds Monétaire International (FMI)

Des politiques monétaires et budgétaires resserrées au cours du premier semestre 2019 ont permis une réduction de l’inflation et crée les bases pour une deuxième année consécutive de réduction du déficit budgétaire ; Les risques portant sur les perspectives économiques de la Tunisie ont augmenté dans le sillage de cours du pétrole plus élevés, d’une […]

Des politiques monétaires et budgétaires resserrées au cours du premier semestre 2019 ont permis une réduction de l’inflation et crée le...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...