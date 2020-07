Communique du Bureau des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque Africaine de Developpement suite a sa reunion de ce jour 1 juillet 2020 relative a la plainte de lanceurs d’alerte contre le President du Groupe de la Banque

a) Le Bureau fait suite à son Communiqué en date du 4 juin 2020 rendant publique sa décision d’autoriser une Revue indépendante du rapport du comité d’éthique des conseils d’administration concernant les allégations portées par des lanceurs d’alerte visant le Président du Groupe de la Banque.

b) Le Bureau s’est entendu sur les termes de référence de la Revue indépendante lors de ses réunions du 18 juin et 1er juillet 2020 et a retenu Mme Mary Robinson, M. Hassan B. Jallow et M. Leonard F. McCarthy pour former un panel d’experts indépendants de haut-niveau en vue de mener ladite Revue - des personnes ayant une expérience et une intégrité professionnelle incontestables, ainsi qu’une réputation internationale avérée. Le panel sera présidé par Mme Robinson.

Mme Mary Robinson, est avocate de profession et ancienne Présidente de la République d'Irlande. Elle a aussi été Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Outre de nombreuses responsabilités au niveau mondial et national, elle est la présidente des Aînés, Groupe des sages engagés en faveur du bien-être dans le monde.

Le Juge Hassan B. Jallow, est ancien procureur général et ministre de la justice de la République de la Gambie, et ancien juge à la Cour suprême de Gambie. En 2003, il a été nommé comme juge à la Cour d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, et par la suite, en tant que procureur auprès du Tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda (TPIR) (https://bit.ly/3in4VIB). Le 5 février 2017, le juge Jallow a prêté serment comme Président de la Cour suprême pour la Gambie.

M. Leonard F. McCarthy est ancien Directeur des poursuites pénales, ancien Directeur du Bureau des infractions économiques et ancien Chef de la Direction des opérations spéciales de l’Afrique du Sud. Il a été ancien Vice-Président pour l’intégrité à la Banque mondiale pendant neuf ans. M. McCarthy est actuellement Président de LFMcCarthy Associates, Inc., une société de gestion des risques d’intégrité basée à Washington DC, Etats Unis.

c) Il est attendu que le panel soumette son rapport dans une période de deux à quatre semaines maximum.

d) Le Bureau exprime son entière confiance dans la capacité du panel à mener à bien cette importante mission et réaffirme son engagement à lui apporter tout l’appui nécessaire à l’aboutissement de sa mission.

Fait le 1 Juillet 2020

Présidente du Bureau des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement

Mme Nialé KABA Gouverneur pour la Côte d’Ivoire

Premier Vice-président du Bureau des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement

M. Christian ASINELLI, Gouverneur suppléant pour l’Argentine

Deuxième Vice-président du Bureau des Conseils des Gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement

M. Penda ITHINDI, Gouverneur temporaire pour la Namibie