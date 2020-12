Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, sur le décès de l'ancien Président Pierre Buyoya

C’est avec une profonde émotion que le Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, a appris le décès de l’ancien Président Président Pierre Buyoya, survenu hier 17 décembre à Paris où il a été évacué pour y subir des soins.

Le Président de la Commission déplore la perte de cet homme qui a tant œuvré pour la paix dans son pays et sur le Continent. Haut Représentant du Président de la Commission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel jusqu’au mois de Novembre dernier, Pierre Buyoya a fait preuve d’un engagement exceptionnel dans l’accomplissement de sa mission.

Tout au long des huit années passées au service de l’Union africaine, M. Pierre Buyoya a été un infatigable promoteur de la paix dans cette région et a mis sa riche expérience d’ancien Chef d’Etat au service de cette cause à laquelle il avait consacré tout son temps et toute son énergie.

Au nom de la Commission, de l’ensemble de la famille de l’Union africaine, et en son nom propre, le Président de la Commission exprime ses condoléances les plus attristées à la famille du Président Pierre Buyoya, à ses anciens collaborateurs et l’ensemble de ses compatriotes.