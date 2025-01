Comores : déploiement d’une mission électorale de la Francophonie

A l’invitation du gouvernement de l’Union des Comores, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, dépêche une mission électorale de la Francophonie (MEF), à l’occasion des élections législatives et municipales du 12 janvier 2025.



Conduite par Laurent Kavakure, ancien ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale du Burundi, la mission électorale de la Francophonie séjournera à Moroni du 8 au 15 janvier 2025, et sera composée d’une parlementaire et d’experts provenant de divers pays membres de la Francophonie.



La délégation de la MEF aura des entretiens avec les autorités nationales, les acteurs politiques et de la société civile, la Commission électorale nationale indépendante, la Cour suprême, la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés, le Conseil national de la presse et de l’audiovisuel ainsi qu’avec les missions électorales internationales, notamment celles de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, et les partenaires internationaux, dont le Groupe des ambassadeurs francophones.



La mission œuvrera conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, relatives à la tenue d’élections libres, fiables et transparentes. Le jour du scrutin, les membres de la MEF se rendront dans des centres et bureaux de vote afin d’évaluer le déroulement des opérations électorales.



A l’issue du processus électoral, les constats et recommandations de la MEF feront l’objet d’une déclaration préliminaire et d’un rapport qui sera partagé avec les autorités comoriennes.