Comores : la BAD octroie plus de 9 millions d’euros pour soutenir la digitalisation de l’économie

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 30 septembre 2024, à Abidjan un financement de 9,51 millions d’euros en faveur des Comores pour mettre en œuvre le Projet d’appui à la digitalisation de l’économie comorienne.



Sur un coût total du projet de 22,53 millions d’euros, l’apport du Fonds africain de développement, guichet de prêts à taux concessionnel de la Banque, est un don de 4,02 millions d’euros. Et 5,49 millions d’euros proviennent de la Facilité d’appui à la transition.



L’objectif du projet est de favoriser l’émergence d’une offre complète et cohérente de services digitaux à même de répondre aux besoins des populations, dans le but ultime d’arrimer le pays à la société de l’information. Pour sa mise en œuvre, il intègre ainsi la construction et l’opérationnalisation d’un datacenter (centre de données) national principal basé sur une solution conteneurisée, en complément au centre d’hébergement des données de l’Etat qui remplira le rôle de datacenter secondaire.



En outre, il sera mis en place un incubateur au sein de l’université de la capitale Moroni, afin de soutenir les startups et les entrepreneurs dans la conception, le développement et la commercialisation de produits et services innovants, tout en renforçant les compétences locales et en contribuant à la diversification économique des Comores. En amont, il est prévu l’installation d’un Centre d’information et d’orientation pour aider les jeunes étudiants et adultes dans leurs parcours et études universitaires.



Les citoyens, associations, et entreprises privées, en tant qu’usagers des services numériques mis en œuvre, les administrations sont les principaux bénéficiaires du projet. A eux, s’ajoutent les agents de l’État, qui pourront disposer d’un environnement de travail et d’outils numériques pour améliorer le confort, l’efficacité et la productivité. Ainsi que les jeunes entrepreneurs et innovateurs locaux participant à l’émergence d’un écosystème endogène permettant de répondre aux besoins locaux avec des solutions locales.