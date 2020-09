Compétences du 21ème siècle : Honoris United Universities lance un certificat pour équiper ses étudiants pour le nouveau marché du travail

Honoris United Universities (http://www.Honoris.net), le premier et plus large réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, a annoncé aujourd’hui le lancement du certificat Honoris 21st Century Skills (Compétences du 21ème Siècle) visant à accroître l’employabilité de ses étudiants en les dotant des compétences digitales et comportementales nécessaires pour être compétitif dans le nouveau monde du travail du 21ème siècle.

Fondé sur des recherches d’envergure internationale et avec la contribution de nombreux employeurs, le certificat Honoris 21st Century Skills a été développé par le Conseil Académique d’Honoris, une équipe panafricaine de représentants du corps professoral sélectionnés pour leur expertise dans leurs domaines respectifs, dont l’enseignement en ligne et les technologies numériques. La mission du Conseil est de contribuer au développement de talents africains de classe mondiale en formant des professionnels agiles et collaboratifs, dotés d’un esprit entrepreneurial et capable d’avoir un impact positif sur l’Afrique.

Le certificat Honoris 21st Century Skills est une formation sur les compétences misent en évidence par les exigences de la quatrième révolution industrielle (4IR), garantissant ainsi aux lauréats d’entrer dans le monde du travail dotés des compétences cognitives et digitales nécessaires pour réussir dans un monde en perpétuel changement.

Le programme, entièrement en ligne, formera les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs : l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat. Ces compétences inhérentes à la 4IR permettront aux diplômés d’Honoris d’être en affinité avec les exigences du nouveau monde du travail.

Il est à noter que si l’anglais est de-facto la langue des affaires, le coding quant à lui est dorénavant considéré comme la seconde langue du 21ème siècle, que tous les étudiants, tous domaines d’études confondus, devront maîtriser. C’est dans cette optique que la compréhension du coding a été incluse dans le cursus certificat, car elle contribue à développer une pensée computationnelle (computational thinking) pour aborder la résolution de problèmes et formuler ainsi des solutions créatives dans des économies de plus en plus digitalisées.

Le programme d’études de 100 heures sera obligatoire pour tous les élèves du réseau, tous cursus confondus. Il s’agit d’un parcours constitué de quatre modules – comprenant des compétences personnelles, sociales, digitales et entrepreneuriales – qui seront intégrés dans les cursus des institutions membres d’Honoris.

Ce certificat, délivré par la Honoris Online Academy, démontre l’engagement continu d’Honoris à mettre en place des environnements d’apprentissage innovants centrés sur l’étudiant, qui associent les connaissances théoriques aux compétences et qualifications entrepreneuriales et professionnelles, afin de doter les diplômés de savoir-faire numériques et de compétences hybrides leur permettant de répondre aux besoins d’un marché du travail en constante mutation.

Selon Laura Kakon, Directrice de la Stratégie et de la Croissance chez Honoris United Universities, « le monde est entré dans une ère où plus rien n’est garanti. Les employeurs adoptent de nouvelles idées et technologies à un rythme rapide et, par conséquent, les étudiants doivent être au fait des dernières innovations pour rester compétitifs. Au sein du réseau Honoris United Universities, nous sommes engagés à développer un enseignement tourné vers le futur qui permet à nos lauréats d’embrasser les nouvelles technologies et l’innovation, de rester compétitifs et pertinents dans un monde en perpétuel changement impulsé par l’automatisation, l‘analyse de données et l’intelligence artificielle. Nous sommes également convaincus que l’expérience académique doit favoriser l’agilité cognitive et une flexibilité de pensée, deux attitudes et comportements gages de réussite. Ce nouveau certificat centré sur les Compétences du 21ème Siècle contribuera à équiper les talents du continent pour le monde du travail à venir. »

Un programme unique « best of breed » alliant le meilleur du digital et des soft skills

Le Conseil Académique d’Honoris a conçu ce programme en ligne unique en son genre en partenariat avec CrossKnowledge, le pionnier mondial du e-learning et Le Wagon, le #1 mondial des coding bootcamps*, dont les domaines d’expertises mutuelles en matière de compétences soft et digitales sont très complémentaires.

Honoris Online Academy

L’annonce du nouveau certificat Honoris 21st Century Skills coïncide avec le lancement d’Honoris Online Academy, une plateforme en ligne dédiée aux programmes de formation et de perfectionnement axés sur les compétences générales, comportementales et digitales requises pour le marché du travail de demain. Sur les bases de récentes recherches visant à optimiser l’acquisition de compétences, Honoris Online Academy propose une expérience guidée aux parcours multiples et aux formats variés pour garantir l’engagement lors de l’apprentissage en ligne.

Blockchain Diploma

Dès septembre 2020, les diplômes des institutions du réseau Honoris, dont le certificat Honoris 21st Century Skills, seront délivrés par le biais de la technologie blockchain. Grâce à un partenariat avec BCdiploma, chaque diplômé se verra attribué une URL unique lui permettant de partager numériquement son diplôme certifié et inviolable. La technologie blockchain garantit aux employeurs et aux réseaux professionnels un accès partagé et fiable aux certificats des étudiants. Par ce biais, Honoris délivrera un badge de certification par module et un certificat à l’issue de la formation. La délivrance de diplômes numériques offre aux employeurs la garantie que toute certification présentée par les diplômés est authentique.

Ces initiatives numériques et de montée en compétences illustrent l’engagement d’Honoris à opérer une transformation digitale tout au long du parcours de l’étudiant ainsi que sa stratégie pour repenser et refondre l’enseignement pour améliorer continuellement l’acquisition de compétences des étudiants sur tout le continent.

Contact Médias :

Hanane@djembeconsultants.com

À propos d’Honoris United Universities :

Honoris United Universities (http://www.Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un contexte de mondialisation. Intelligence collaborative, agilité culturelle et mobilité sont au cœur de la vision d’Honoris en matière d’enseignement supérieur. Honoris United Universities rejoint l’expertise de ses institutions membres pour développer un capital humain africain de classe mondiale, compétitif sur les marchés de plus en plus numérisés et compétitifs du travail et des start-ups.

Honoris United Universities rassemble une communauté de 45 000 étudiants sur 60 campus et centres d’apprentissage et en ligne, dans 10 pays et 32 villes. Le réseau compte 11 institutions : universités pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, en présentielle, à distance et en ligne. Les étudiants peuvent bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 60 universités en Europe et aux États-Unis. Le réseau dispense plus de 280 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation. http://www.Honoris.net

À propos de Le Wagon :

Le Wagon (https://www.LeWagon.com/) est une école de code qui propose des formations de coding courtes et intensives. La mission de Le Wagon est de permettre au plus grand nombre d’acquérir des compétences techniques afin de mettre à jour leurs connaissances, de changer de carrière ou de lancer leur projet. L’école propose un cours de développement web, reconnu comme la meilleure formation de coding au monde, ainsi qu’un cours de sciences des données. Lancé en 2013, Le Wagon bénéficie aujourd’hui d’une présence internationale dans 39 villes à travers le monde, d’une communauté d’anciens élèves de plus de 8 200 personnes de tous horizons, d’une méthode d’enseignement établie et propose aux entreprises de former leurs employés. https://www.LeWagon.com/

* Première formation de codage sur Switchup (meilleure formation sur Switchup ces 3 dernières années) et première formation de codage sur Coursereport

CrossKnowledge :

La société CrossKnowledge (https://www.CrossKnowledge.com/) propose des solutions d’apprentissage numérique (https://bit.ly/3kHVHqY) en entreprise qui favorisent la réussite des individus, des équipes et des organisations par l’acquisition de compétences. Elle permet une expérience d’apprentissage intégrée et personnalisée, fruit du travail collaboratif d’experts de renommée mondiale (https://bit.ly/2ZXwCQM), par le biais d’une combinaison unique de contenus numériques (https://bit.ly/2FMroka) en rapport avec les compétences les plus demandées sur le marché. Elle propose une plateforme technologique d’apprentissage (https://bit.ly/3hVXWVM), élaborée avec l’intelligence humaine et artificielle, et une mise en œuvre inégalée grâce à son équipe Clients dédiée.

CrossKnowledge aide les équipes de L&D, les responsables et les apprenants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Marque du groupe Wiley, leader mondial dans le domaine de la recherche et l’éducation, CrossKnowledge capitalise sur 20 ans d’expérience dans l’apprentissage numérique, au service de plus de 12 millions d’apprenants dans 130 pays. https://www.CrossKnowledge.com/

À propos de BCdiploma :

Déployée dans plus de 90 institutions dans une dizaine de pays, la solution BCdiploma (https://www.BCdiploma.com/) propose un service clé en main pour créer et partager des attestations blockchain pour tous les documents académiques : diplômes, relevés de notes, compétences acquises et autres. BCdiploma est le premier acteur à proposer des open-badges certifiés 100 % blockchain (https://bit.ly/3mJT0qt) pour les micro-certifications. Elle aide les entreprises à proposer de meilleures expériences aux étudiants et à gagner un temps précieux en dématérialisant les processus. https://www.BCdiploma.com/

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/honoris-unit...