Compétitivité des deux ports en Côte d’Ivoire : Une entreprise logistique engagée à accroître ses investissements

Le directeur général de Medlog Côte d’Ivoire, Roland Kouadio a affirmé que sa société spécialisée dans le transport des conteneurs (tracking) et gestion des dépôts, au sein de la plate-forme portuaire d’Abidjan et celle de San-Pedro est engagée à accroître ses investissements, en faisant de « la logistique intégrée depuis les ports jusqu’à la livraison chez le client ».



C’était le 28 mars, à l’occasion de la soirée-Cocktail de lancement de la nouvelle identité visuelle de ladite entreprise, à Abidjan-Plateau, rehaussée de la présence du ministre des Transports, Amadou Koné.



Ainsi, Roland Kouadio a relevé que ce changement d’identité visuelle de Medlog, filiale du groupe Msc, ayant son siège à Genève en Suisse, s’inscrit dans le cadre du « développement de ses activités et à vouloir communiquer plus que par le passé ». Il a ajouté : « Cela vise également à montrer aux plate-formes portuaires que nous pouvons réaliser plus d’activités concourant à leurs compétitivités ».



Relevant en outre que le secret de Medlog est « l’amour du travail, le service bien fait », le directeur général a traduit l’engagement de l’entreprise à « donner des solutions logistiques aux clients ». Ce, dans la vision de l’accompagnement de la ligne maritime du groupe Msc. Ainsi, a-t-il appelé tous les partenaires à continuer à leur faire confiance, pour bénéficier de service de qualité, dont il s’est engagé à leur offrir en retour.



Selon le représentant principal de Medlog au siège de Genève, Salvator Prudente, la nouvelle identité visuelle de cette société familiale a consisté a un « passage de la couleur noire à la couleur jaune, plus éclatante, couleur du groupe Msc. Ainsi qu’à un léger changement de dénomination ». C'est-à-dire : « Medlog transport & logistique » et non plus « Medlog ».



S’exprimant au nom du ministre Amadou Koné, le conseiller technique, Tia Pascal a salué l’engagement et la détermination de Medlog Côte d’Ivoire, visant à contribuer à la compétitivité des ports ivoiriens. Il a assuré tout le soutien du ministère à l’entreprise, dans sa démarche de développement de ses activités.



Signalons que cette soirée s’est déroulée en marge de la première « régional meeting » de Medlog. Qui a réuni 15 directeurs généraux de ladite entreprise représentée en Afrique, pour définir leurs stratégies communes, en vue d’horizons communs.