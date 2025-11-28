Alwihda Info
AFRIQUE

Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Ouagadougou, le 26 novembre 2025 – La Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES) a franchi une étape stratégique avec la signature, par les ministres des Affaires étrangères, du protocole d'accord portant création de sa radio confédérale. M. Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, a assisté à cette cérémonie.


Confédération AES : Naissance de « Daandè Liptako », la radio confédérale pour contrer la désinformation


 

 « Daandè Liptako » : La Voix du Liptako

 

Dénommée « Daandè Liptako » — une expression en langue fulfuldé signifiant « La voix du Liptako » —, cette radio est conçue comme un outil essentiel de souveraineté informationnelle.

 

Elle se veut être la porte-voix des États de la Confédération, avec pour mission claire de contrer la désinformation et la guerre informationnelle dirigées contre les pays de l'AES, et d'apporter aux populations une information juste et véridique.




 Objectifs Stratégiques de la Radio Confédérale
 

Le protocole d'accord fixe des objectifs précis pour la radio « Daandè Liptako » :

  • Consolider les mécanismes de communication de l'AES face aux défis sécuritaires et informationnels.

  • Contribuer à l’éveil des consciences et au changement positif de comportements des populations.

  • Servir de tribune de communication officielle pour les pays de la Confédération.

  • Promouvoir le dialogue et les échanges au sein de l’espace confédéré.

 



 Siège et Lancement Officiel

 

Le siège de la radio confédérale sera établi à Ouagadougou. Deux antennes relais seront implantées à Bamako et à Niamey pour assurer une couverture optimale auprès des populations de l'espace confédéral.

 

Le lancement officiel de « Daandè Liptako » interviendra lors du prochain sommet des Chefs d'États de l'AES, qui se tiendra les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali.

Peter Kum
