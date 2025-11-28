Confédération AES : Naissance de « Daandè Liptako », la radio confédérale pour contrer la désinformation

« Daandè Liptako » : La Voix du Liptako

Dénommée « Daandè Liptako » — une expression en langue fulfuldé signifiant « La voix du Liptako » —, cette radio est conçue comme un outil essentiel de souveraineté informationnelle.







Elle se veut être la porte-voix des États de la Confédération, avec pour mission claire de contrer la désinformation et la guerre informationnelle dirigées contre les pays de l'AES, et d'apporter aux populations une information juste et véridique.









Objectifs Stratégiques de la Radio Confédérale





Le protocole d'accord fixe des objectifs précis pour la radio « Daandè Liptako » :



Consolider les mécanismes de communication de l'AES face aux défis sécuritaires et informationnels.

Contribuer à l’éveil des consciences et au changement positif de comportements des populations.

Servir de tribune de communication officielle pour les pays de la Confédération.

Promouvoir le dialogue et les échanges au sein de l’espace confédéré.









Siège et Lancement Officiel

Le siège de la radio confédérale sera établi à Ouagadougou. Deux antennes relais seront implantées à Bamako et à Niamey pour assurer une couverture optimale auprès des populations de l'espace confédéral.







Le lancement officiel de « Daandè Liptako » interviendra lors du prochain sommet des Chefs d'États de l'AES, qui se tiendra les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali.

