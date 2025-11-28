Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Coup d’État en Guinée : Le CEDPE exprime sa vive préoccupation


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) exprime sa vive préoccupation face au coup d’État en Guinée. L’organisation condamne fermement ce recul démocratique et appelle les chefs d’État africains à engager, sans délai, une refondation profonde de l’Union africaine.


Coup d’État en Guinée : Le CEDPE exprime sa vive préoccupation


 

Face à ses limites actuelles, marquées par l’incapacité à imposer ses décisions et l’inefficacité de ses mécanismes de sanction, l’Union africaine doit revoir sa structure et ses fondements. Cette fragilité découle des bases hétérogènes sur lesquelles elle a été constituée, regroupant des États aux pratiques politiques divergentes, dont certains bafouent les valeurs démocratiques qu’elle est censée défendre.

 



Le CEDPE estime qu’il est indispensable de refonder l’Union africaine autour des pays qui respectent les institutions, les droits humains et les principes démocratiques. La refondation doit s’appuyer sur des règles strictes, qui conditionneront l’adhésion au respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits fondamentaux.

 


Le CEDPE réaffirme son engagement à promouvoir la stabilité, la gouvernance démocratique et la prévention de l’extrémisme en Afrique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/11/2025

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

Tchad : la journée du 28 novembre 2025 déclarée fériée et chômée

​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel ​Tchad : l’UNICEF et le Ministère de la Communication appellent à soutenir le couple pour prioriser l’allaitement maternel 27/11/2025

Populaires

Tchad : Le président du COST annonce sa candidature pour un nouveau mandat

27/11/2025

Congo : la BEAC invitée à l'achèvement dans les plus brefs délais de l'Agence de Dolisie

27/11/2025

Congo : L’hôpital général de Ouesso mis en service par Denis Sassou N'Guesso

27/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter