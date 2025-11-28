Coup d’État en Guinée : Le CEDPE exprime sa vive préoccupation

Face à ses limites actuelles, marquées par l’incapacité à imposer ses décisions et l’inefficacité de ses mécanismes de sanction, l’Union africaine doit revoir sa structure et ses fondements. Cette fragilité découle des bases hétérogènes sur lesquelles elle a été constituée, regroupant des États aux pratiques politiques divergentes, dont certains bafouent les valeurs démocratiques qu’elle est censée défendre.











Le CEDPE estime qu’il est indispensable de refonder l’Union africaine autour des pays qui respectent les institutions, les droits humains et les principes démocratiques. La refondation doit s’appuyer sur des règles strictes, qui conditionneront l’adhésion au respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits fondamentaux.









Le CEDPE réaffirme son engagement à promouvoir la stabilité, la gouvernance démocratique et la prévention de l’extrémisme en Afrique.

