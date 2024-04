Conférence sur le cacao : le Cameroun expose sur son potentiel gustatif à Bruxelles

La 5ème édition de la Conférence mondiale sur le cacao s'est clôturée ce 24 avril à Bruxelles, laissant derrière elle une empreinte marquante dans le secteur.



Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana s'est distingué par son discours ferme en faveur d'engagements réciproques entre les producteurs et les consommateurs.



Lors du panel de clôture, le membre du gouvernement camerounais a souligné la nécessité de garantir la durabilité du marché cacaoyer, mettant l'accent sur l'importance d'une rémunération juste pour les efforts fournis par les producteurs. Il a plaidé pour une approche de « profitabilité partagée », exhortant les pays producteurs à respecter les normes de durabilité et les consommateurs à reconnaître la valeur de ces efforts.



Par la suite, Luc Magloire Mbarga Atangana a visité les stands des chocolatiers, notamment Puratos, qui mettent en avant l'exceptionnelle qualité des fèves camerounaises. Les dégustations ont révélé l'excellence des recettes élaborées à partir du cacao du Cameroun, mettant en exergue son potentiel gustatif unique.



La journée s'est clôturée avec une réunion de travail entre le ministre et la directrice générale adjointe du Commerce de la Commission Européenne. La discussion a porté sur la reconnaissance des valeurs environnementales du système de production agroforestier du cacao au Cameroun, dans le cadre de la conformité au règlement de l'UE sur la déforestation.



Cette démarche vise à faciliter l'accès du cacao camerounais au marché européen, soutenue par l'Initiative cacao durable.