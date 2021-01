Confinement de N'Djamena : des propositions d'allègement des restrictions ont été soumises

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mardi au Palais présidentiel pour évaluer la situation épidémiologique. Il passé en revue les recommandations de la Coordination nationale de riposte sanitaire concernant l'isolement de N'Djamena, informe le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Le Comité a décidé de soumettre de nouvelles propositions d'allègement de certaines restrictions établies dans le cadre du confinement de N'Djamena, pour compter du 14 janvier courant. Celles-ci devraient notamment prendre en compte une éventuelle réouverture de l'aéroport de N'Djamena pour les vols passagers. En plus de l'Aviation civile, la réunion a été élargi à l'Enseignement supérieur et l'Éducation nationale.



Selon le Comité, la situation épidémiologie demeure toujours préoccupante à N'Djamena et dans certaines provinces, notamment l'Ennedi Est où la ville d'Amdjarass a enregistré 66 cas positifs sur 1077 échantillons analysés.



"La situation est entièrement sous contrôle" à N'Djamena et Amdjarass, rassurent les autorités. Elles déplorent toutefois, avec vive préoccupation, la négligence des mesures barrières comme étant la cause principale de propagation du virus dans la société.



Depuis le 1er janvier 2021, la capitale est confinée pour faire face à une hausse des cas de contamination. Un premier allégement de quelques mesures a eu lieu le 7 janvier.