Confinement de N'Djamena : le couvre-feu passera de 18h à 5h du matin

Le décret n° 2685 du 31 décembre 2020 porte confinement de la ville de N'Djamena et renforcement des mesures sanitaires. La ville de N'Djamena est confinée pour une période d'une semaine renouvelable à compter du 1er janvier 2021 à partir de 00 heures. A cet titre, sont fermés et interdits :



Les dispositions du décret s'appliquent à l'intérieur des limites ci-après :

- à l'Est jusqu'à N'Djamena-Koura ;

- à l'Ouest jusqu'à Mara ;

- au Sud jusqu'à Koundoul ;

- au Nord jusqu'à Djermaya.



Un couvre-feu est instauré dans la ville de N'Djamena à partir de 18 heures jusqu'à 5 heures du matin.



"Tout contrevenant aux présentes mesures s'exposera aux sanctions prévues par les textes en vigueur", précise le décret.