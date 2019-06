Conflit du Darfour : le Tchad réunit autorités et rebelles soudanais pour trouver une solution

Ndjamena (Tchad) - Le président Tchadien, Idriss Déby Itno a réuni hier, jeudi une délégation de l’Armée de libération du Soudan (ALS) conduite par son chef Mini Arko Minnawi et celle du Mouvement pour l’Egalité et la Justice (MJE) avec le vice-président du Conseil militaire de transition, le Général Mahamat Hamdane Dagalo dit Himitti, selon une source de la direction générale de la communication de la présidence de la république du Tchad contactée par l’AFP.



La paix au Darfour, cette province frontalière du Tchad, est l’épicentre de cette rencontre se penchant sur la situation qui prévaut au Soudan.



La réconciliation entre le gouvernement de transition et les rebelles du Darfour a constitué l’essentiel des discussions, selon cette même source.



Le Conseil militaire ayant à sa tête le Général Mahamat Hamdane Dagalo dit Himitti et les deux mouvements rebelles opérant dans le Darfour ont convenu de poursuivre les négociations devant aboutir à un accord définitif de paix.



"Une action de plus en faveur de la paix au Soudan en général et au Darfour en particulier à inscrire à l’actif du Président de la République Idriss Déby Itno qui a accordé hier midi, une audience à une très forte délégation soudanaise conduite par le vice-président du Conseil militaire de transition, le Général Mahamat Hamdane Dagalo dit Himitti", a indiqué la Présidence de la République du Tchad.



Une délégation du Conseil militaire de transition, le vice-président du Soudan, le Général Mahamat Hamdane Dangalo dit Himitti est arrivé ce jeudi 27 juin 2019 à N’Djaména. Le général soudanais a été aussitôt reçu par le président Idriss Déby Itno.



Le président Tchadien, Idriss Déby Itno et le vice-président du Conseil militaire de transition du Soudan ont notamment abordé la question de la redynamisation de la force-mixte Tchad-Soudan, le retour de la paix au Soudan voisin en général sans occulter les pourparlers de paix avec les rebelles soudanais opérant dans le Darfour, a indiqué une source de la Présidence de la République du Tchad.