AFRIQUE Congo/Athlétisme : le rwandais Félicien Moyitira a battu le record du SMIB 2023

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 17 Août 2024



Plus de 3 000 athlètes, professionnels et amateurs toutes versions confondues, ont pris le départ de la 19ème édition du Semi-marathon international de Brazzaville (SMIB) courue, le 14 Août sur les grandes artères de la ville capitale. Réalisant un chrono d’une heure 02 minutes 59 secondes, le rwandais, Félicien Moyitira a battu le record de 2023 (1heure 03 minutes) détenu par le kenyan Jeoffrey Kipego.



Le record du SMIB 2023 est tombé le 14 Août. Il est désormais détenu par Félicien Moyitira, en version masculine pour le compte du plateau international. Cet athlète rwandais a bouclé la distance de 21 km 100 en 1 heure 02 minutes 59 secondes empochant le chèque de 2,5 millions de f CFA mis en compétition en plus du trophée.



Chez les dames, le Rwanda a encore imposé sa suprématie. Avec un chrono de 1h15mn 41s, Emeline Imamizabayo a franchi, la première la ligne d’arrivée derrière l’ougandaise Cheyaye Dolo Toloussa et la kenyane Cherime Chemousto.



Pour les athlètes congolais, la palme d’or est revenue en version masculine à Nelson Mandela Biyoko et à Missamou Bafoundissa Léonce Chardevie, avec respectivement un chrono de 1h07mn54s et 1h19mn05s. Ces deux athlètes congolais ont bénéficié d’un stage de formation de trois à Nairobi au Kenya.



Une participation en hausse comparée à celle de l’année 2023



Avant le coup d’envoi par le président, Denis Sassou N’Guesso, le président du comité de direction du SMIB, Raymond Ibata a remercié le chef de l’Etat congolais pour avoir donné cette compétition à la jeunesse. Une compétition qui a regroupé cette année, selon lui, 3 472 athlètes nationaux et 91 étrangers. « Neuf athlètes congolais dont 04 hommes et 9 dames ont bénéficié de 3 mois d’entrainement en vue d’affronter le SMIB avec sagacité… », a-t-il souligné.



Pour lui, en 2025 l’année de la célébration du 65ème anniversaire de l’indépendance s’inscrit dans la vision de Denis Sassou-N’Guesso de faire du SMIB une grande compétition de renommée internationale.



Pour sa part, le ministre de la jeunesse et des sports, Hugues Ngouélondélé, a salué l’inscription massive des athlètes nationaux à cette édition dédiée à la jeunesse.



Répondant à la presse, à l’issue de la cérémonie, le directeur général de la société nationale des pétroles du Congo (SNPC), sponsor officiel du SMIB, Maixent Raoul Ominga a précisé que

cette compétition répond à la vision du chef de l’Etat qui a voulu décréter 2024 comme l’année de la jeunesse.



Il a affirmé que « la fondation SNPC ne ménage aucun effort pour former les jeunes athlètes congolais, afin qu’ils aient les aptitudes nécessaires pour défendre les couleurs nationales ». Dans cette optique, a ajouté Raoul Maixent Ominga, sa société enverra en formation, des jeunes congolais à Bakou, au Kazakhstan.



Le DG de la SNPC a, également, annoncé que son institution ouvrira, sous peu, un lycée d’excellence à Dolisie, dans le Niari, à l’instar de celui d’Oyo, dans le département de la Cuvette.







