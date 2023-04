Congo : Bientôt une Tour SNPC à Pointe-Noire

Situé sur l’avenue Moe Telli, dans le quartier Plateau-Ville de l’arrondissement 1, Lumumba, la Tour de la SNPC aura 61,70 mètres de hauteur, constituée de bureaux, d’une salle de conférences et d’un auditorium de 528 places. Elle est présentée comme un édifice de prestige qui contribuera à l’embellissement architectural de la ville océane, avec une occupation au sol de 2 077 m² et un sous-sol de 2 677 m².



Pour le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, « cet ouvrage en plein cœur de Pointe-Noire, ville pétrolière, permettra à notre société de disposer d’un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. Il participera à l’embellissement de la ville centenaire de Pointe-Noire ». Ce point de vue est aussi celui du ministre des hydrocarbures, Bruneau Jean Richard Itoua qui a placé la construction de cet immeuble dans le processus de la double célébration du centenaire de Pointe-Noire et des 25 ans de la SNPC.



En effet, la SNPC fête ses 25 ans d’existence en 2023. La société nationale a mis en place un projet d’entreprise dénommée « performance 2025 », sur la période 2022-2025 orienté vers le renforcement de la croissance économique du Congo.



Contribuant à 75 % du budget congolais, la société nationale des pétroles du Congo continue à se développer. Elle met ainsi un accent particulier sur l’amélioration des conditions de travail de son personnel, avec la construction de cette Tour dont le début des travaux est prévu en juin 2023 pour une durée de 24 mois.