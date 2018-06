Congo Brazzaville : Sassou-N’Guesso à Nouakchott pour le 31ème sommet ordinaire de l’UA

Le sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, assises auxquelles prennent part plus de 42 dirigeants africains, traitera plusieurs dossiers.



Après le sommet de la Ligue arabe de 2015 qui aurait été globalement un échec, le sommet de Mauritanie compte rectifier le tir avec l’organisation du 31ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine qui qui rentre dans son segment de haut niveau du 30 juin au 2 juillet 2018.



Le sommet de Nouakchott qui se tient sous le thème: «Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers la transformation de l’Afrique », se propose de plancher sur la lutte contre la corruption, un fléau contre lequel lutte depuis lors le président Denis Sassou-N’Guesso.



Par ailleurs, le chef de l’Etat congolais prendra part active au déjeuner interactif en perspective avec le président Français, Emmanuel Macron, sur les questions sur le financement des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il y a, outre cela bien d’autres questions à l’ordre du jour de ce sommet, notamment celle portant sur la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies, dont le Congo fait partie du Comité des dix pays de l’Union Africaine chargé d’y réfléchir.



Le centenaire de Nelson Mandela figure aussi au menu des préoccupations qui tiendront en haleine les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine présent en Mauritanie.