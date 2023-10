Enquête Congo-Brazzaville : Une ONG s’inquiète d'activités minières « dangereuses »

Menées par des entreprises chinoises dans la réserve de Biosphère de Dimonika.

Au Congo-Brazzaville, l'association pour le respect des droits des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme (ARPADH), une Organisation non gouvernementale (ONG), a exprimé ses inquiétudes face aux activités minières, jugées dangereuses et menées par des entreprises chinoises dans la réserve de biosphère de Dimonika dans le département du Kouilou, dans le district de Mvouti dans le sud-ouest du pays.



Dans un rapport présenté à la presse congolaise le 16 octobre 2023, cette ONG met en cause plusieurs sociétés et les accusent d'utilisation de produits dangereuses pour l'environnement, comme le Mercure blanc. ARPADH invite aussi le gouvernement congolais à être vigilant et à prendre des dispositions.



Le journaliste congolais, Rude Ngoma, qui a effectué une descente recemment dans cette reserve, estime que le constat est désastreux. « La déforestation prend de l’ampleur, la pollution de l'eau touche plusieurs cours d’eau, la multiplication des érosions se poursuit, bref, la destruction des écosystèmes bat son plein ».



Au cours d'une mission de travail effectuée le 14 avril 2023, à Dimonika par la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, la population a manifesté la volonté de cesser avec les activités qui participent à la destruction de la biosphère intégralement protégée de la localité. Elle a sollicité, par ailleurs, un appui conséquent et concret afin de lui permettre d’oublier l’orpaillage, la déforestation et le braconnage. La ministre a appelé la population appelée à abandonner l'orpaillage artisanal dans la reserve.



La biosphère de Dimonika dans le Mayombe située au Sud-ouest du Congo, est un écosystème terrestre de forêt dense humide et sempervirente. Selon la Revue Canadienne de Géographie tropicale, « ses ressources biologiques riches et variées sont utilisées de façon irrationnelle par les populations locales. Depuis quelques années, la réserve de la biosphère de Dimonika fait face à de sérieux problèmes de gestion par le conservateur ».



« La cueillette, le ramassage et la chasse sont pratiqués dans la réserve de la biosphère de Dimonika. Ils causent d’énormes pressions humaines sur les produits forestiers non ligneux. La pratique non réglementée de ces activités humaines perturbe l’écosystème forestier et terrestre de la biosphère. La cueillette et le ramassage dégradent et menacent la stabilité de la réserve », a ajouté cette revue.



La réserve de biosphère de Dimonika est reconnue par l’Unesco depuis 1988. Elle est située dans le massif du Mayombe, dans le département du Kouilou, à 50 km de la côte Atlantique.







