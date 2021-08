Congo-Brazzaville : le secrétaire général de l’OPEP en visite historique

Cette visite inédite de trois jours, marque un tournant pour le secteur énergétique du Congo, puisque le pays cherche à y jouer un rôle plus important au niveau régional et global. Il s’agit également de renforcer le secteur énergétique congolais au niveau régional et mondial, au cours de cette toute première visite d'État de l'OPEP au Congo-Brazzaville, avec une délégation organisée par African Energy Chamber (AEC) et assistée par Energy Capital Power. En effet, les réserves de pétrole congolais sont estimées à plus de 2.9 milliards de barils et le pays est classé troisième producteur pétrolier en Afrique subsaharienne.



Le secrétaire général et le ministre des Hydrocarbures ont exprimé leur enthousiasme, face au renouement des relations entre l’OPEP et le Congo-Brazzaville, celui-ci ayant joint l’OPEP en juin 2018. Ces dernières années, le Congo a redoublé d'efforts pour dynamiser son industrie pétrolière et pour établir des partenariats durables avec les leaders du secteur. Entre 2015 et 2019, le ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d'offres pour la production d'hydrocarbures, avec 28 blocs proposés, qui ont été attribués à des compagnies pétrolières internationales, dont Total, Perenco, Lukoil et Eni.



En tant que troisième producteur de pétrole brut d'Afrique subsaharienne, le pays tient à créer un environnement propice pour la croissance et le développement socioéconomique grâce à son industrie pétrolière et gazière. La présence du secrétaire général dans le pays marque la volonté des parties prenantes internationales de s'engager avec le secteur pétrolier du pays et faciliter la coopération énergétique.La visite de Mohammed Barkindo a été ponctuée des réunions de haut niveau avec le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso et avec le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Richard Itoua.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’OPEP s’est rendu à Pointe-Noire le 24 août 2021, pour visiter une plate-forme pétrolière, ainsi que des leaders de l'industrie pétrolière du pays.