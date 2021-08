Congo - Covid-19 : bientôt une révélation prophétique sur le mystère de la pandémie

Dans un contexte de propagation croissante du variant Delta et d’allègements des mesures de restriction sanitaire au covid-19, les élus de Dieu continuent à multiplier les prières pour implorer la miséricorde de Dieu. Leurs supplications semblent être exaucées par la puissance divine. La prophétesse congolaise, Marie Thérèse Adoua a reçu la révélation y relative de la part de la Sainte-vierge Marie.



« Dans son message , en gros, la Sainte-vierge Marie disait que c’est elle qui est la responsable de cette pandémie… » a expliqué la prophétesse congolaise à la presse. Une révélation, a-t-elle poursuivi, qu’elle a reçue en mai 2020. Marie Thérèse Adoua a poursuivi que, dans une autre révélation reçue, le 21 février 2021, la Sainte vierge Marie confirmait ce qu’elle avait dit en mai 2020, c’est-à-dire dévoiler le mystère de la pandémie.



La prophétesse qui n’était pas à sa première révélation ne pouvait pas garder secret ce message. « Nous devons écouter ce qu’elle va nous dire, pour cela nous devons nous organiser… » D’où son appel à une plus grande implication des professionnels de la plume et du micro pour relayer cette information, qu’elle juge importante pour que le monde entier soit au courant. Selon elle, pour l’organisation de cette cérémonie dont la date dépend de l’organisation qui y découlera nécessitera le concours des partenaires.



On ne peut pas programmer cette cérémonie, a souligné la prophétesse Marie Thérèse Adoua, si et seulement si les conditions d’organisation ne sont pas réunies. Etant donné que, la Sainte-vierge Marie communique souvent en plusieurs langues, la prophétesse a prié la communauté nationale et internationale de mettre la main à la patte. « On a besoin des volontaires pour l’organisation de cette cérémonie parce que l’on doit convier la presse du monde entier avec les interprètes qu’il faille chercher dans les 5 continents... » A-t-elle soutenue. Ceci dans l’optique de favoriser une bonne compréhension du message que la Sainte Vierge Marie dévoilera à l’humanité sur l’origine du covid-19 et la thérapie adaptée pour son éradication



A noter que, la prophétesse Marie Thérèse Adoua, pharmacienne de son état, a été baptisée depuis son jeune âge, dans l’Eglise catholique. Membre de l’archiconfrérie du Saint Esprit de la paroisse « Notre Dame » des victoires de Ouenzé (arrondissement 5) de l’archidiocèse de Brazzaville, elle avait reçu la première révélation de la Sainte-vierge Marie de retour d’un pèlerinage à Lourdes en France effectué en 2009, lui demandant de tenir le chapelet et de beaucoup prier pour le Congo.