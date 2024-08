Congo/Kazakhstan : Denis Sassou N’Guesso appelle à une coopération plus dynamique entre les deux États

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso a estimé qu’au regard de leurs potentialités nombreuses et variées, le Congo et le Kazakhstan, le « sont en mesure » d’instituer une coopération plus dynamique et plus performante, à travers des échanges économiques, financiers, commerciaux et culturels « mutuellement avantageux ».



« Il nous incombe, à nous dirigeants des deux pays, d’améliorer la fréquence de nos rencontres, tant au plus haut niveau qu’à celui des experts, pour accélérer la promotion des partenariats gagnant – gagnant et augmenter le volume de nos échanges. Ce pari est à notre portée », a-t-il souligné.



Selon le président congolais, l’heure est donc venue pour les deux pays, de mettre à profit les enseignements tirés des 25 ans de relations diplomatiques. Aussi, a-t-il plaidé pour la mise en place d’un « partenariat solide et durable entre les deux Etats.



Des opportunités d’investissements offertes aux investisseurs kazakhs.



Denis Sassou N’Guesso a aussi, saisi cette occasion, pour présenter les innombrables opportunités d’investissements qu’offre son pays dans les domaines pétroliers et gaziers, agricoles, miniers, énergétiques etc…



« L’économie de mon pays, tout comme celle du Kazakhstan, tout le monde le sait, repose essentiellement sur le secteur pétrolier. Dans ce domaine, le Kazakhstan pays dispose d’une expertise avérée, à même de profiter au Congo, à travers des prises de participation par ses opérateurs », a révélé le chef de l’Etat congolais.



Tout en prônant la paix et la stabilité, le président Denis Sassou N’Guesso, a invité les investisseurs et autres partenaires du Kazakhstan à s’impliquer davantage dans la consolidation des acquis des liens de coopération et d’amitié qui unissent le Congo et leurs pays depuis plus de 25 ans.



« C’est ici le lieu d’indiquer que le Congo demeure un pays en paix et stable, un pays ouvert aux partenaires techniques et financiers les plus divers. Je convie nos amis et partenaires du Kazakhstan au renforcement de notre coopération, notamment sur la base des potentialités que je viens de présenter et qui concernent, entre autres, permettez-Moi de le rappeler, le pétrole, le gaz, le fer, les phosphates, les potasses et l’agriculture au sens large », a en outre indiqué le président congolais.



Denis Sassou N’Guesso salue les prouesses économiques et les avancées enregistrées par le Kazakhstan.



La première visite officielle de chef de l’Etat congolais au Kazakhstan est placée sous le signe du réchauffement des liens d’amitié et de coopération entre les deux Etats, des liens vieux de plus d’un quart de siècle.