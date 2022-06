Congo-Législatives 2022 : la population de Komono marque son adhésion à la démarche de Arcène Niamba

Elles étaient nombreuses le long des villages Moutouala, Mvakala et Mbaya, première étape de la descente de prise de contact du candidat indépendant, Arcène Niamba. Ces populations n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien à la démarche de celui qu’elles considèrent comme leur fils qui revient dans son terroir.



Le président des sages du village Mvakala, Emmanuel Mahoudi, s’est réjoui du retour de ce fils, natif de Komono, parmi les siens. « Bien que la campagne n’ait pas encore commencée, nous sommes très satisfaits de Arcene Niamba qui est venu nous visiter. Oui, nous le connaissons, c’est un fils de ce village. La population est dans la joie surtout que c’est son fils qui lève la tête pour que le village soit développé. C’est donc une grande satisfaction… »



Le village de Mbaya, point de chute de cette première étape, situé à 32 km de Komono, où le député-candidat a passé sa nuit avant de poursuivre sa route, a connu une ferveur et liesse populaire.



Une nuit marquée par une soirée culturelle, au cours de laquelle la jeunesse, appuyée par d’autres notabilités de Mbaya, a communié avec le candidat à la députation, à travers des danses, rites et folklores. Question de marquer son adhésion à la démarche de Arcène Niamba. Loemba Fructueux, habitant du village Mbaya, est plus que comblé de voir l’un des fils de la localité postuler à la députation pour sortir le district de Komono de sa situation actuelle. « Nous avons voulu, enfin, pour les élections législatives couplées aux locales 2022, quelqu’un qui essaie de voir les problèmes de la jeunesse de Komono. Oui, nous le connaissons. Parce qu’aujourd’hui si vous avez un enfant dans votre maison qui revient, cette-fois ci, servir le village, c’est une grande joie pour nous et il mérite tout notre soutien. »



Il sied de retenir qu’au cours de sa descente de prise de contact, le candidat-député foulera le sol de 16 villages, composant cette circonscription électorale, pendant une semaine avec pour objectif affiché : « toucher du doigt les réalités des profondeurs de la circonscription électorale de Komono ».