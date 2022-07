Congo-Législatives : Brice Dimitri Bayendissa boucle sa campagne électorale par un carnaval et un meeting

Après deux semaines de campagne le candidat de la majorité présidentielle, Brice Dimitri Bayendissa a bouclé sa campagne par une activité qui s’est passée en deux temps l’un après l’autre. Le premier temps a été le carnaval à travers les artères principales, rues et avenues composant la deuxième circonscription électorale, une manière de sensibiliser à travers des messages et supports sonores l’ensemble des habitants de cette circonscription électorale. C’est second c’est le rassemblement populaire pour passer la consigne final pour un vote utile le dimanche 10 juillet 2022.



Un carnaval riche en couleur qui a permis au député sortant Brice Dimitri Bayendissa de souder de nouveau le lien entre les populations de Tié Tié 2 et sa vision qui ne faiblie point d’être toujours proche de ses anciens mandants, futurs mandants de demain.



Le second moment aura été le meeting de clôture en plein Voungou pour appeler à une mobilisation tous azimuts pour une victoire au premier tour le soir du 10 juillet. Les prises qui ont eu lieu au cours de cette rencontre meublées par la liesse populaire pouvaient témoigner de la confiance que ces électeurs entendent renouveler en direction de leur ancien député.



La consigne de vote a été passée pour le vote en vue de donner la majorité à la majorité présidentielle. La population a répondu positivement pour faire triompher la vision de Brice Dimitri Bayendissa pour Tié Tié 2.



A ce rassemblement population populaire on pouvait observer la présence remarquable de Teddy Christel Sassou NGuesso, membre du Comité Central du Parti Congolais du Travail, venu soutenir son frère et ami, Brice Dimitri Bayendissa et de Gaëtan Nkodia, candidat en lice à Tié Tié 1 du PCT.