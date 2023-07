Congo-Rwanda : visite d'État de Denis Sassou-N'Guesso à Kigali

À la tête d’une forte délégation, Denis Sassou N'Guesso, a été accueilli à l’aéroport de la capitale rwandaise par son homologue Paul Kagamé. Le président congolais a eu droit à des honneurs, à la dimension d'une visite d'Etat.



Cette visite d’État du président congolais s’inscrit dans le cadre du réchauffement et renforcement des liens d’amitié, de fraternité et de coopération qu’entretiennent les deux pays .



Une adresse de Sassou-N'Guesso au peuple rwandais prévue



Le programme de travail du président Denis Sassou-N’Guesso prévoit des entretiens en tête-à-tête avec son homologue rwandais, Paul Kagamé. Le chef de l'Etat congolais s’adressera, également, au peuple rwandais par le truchement des parlementaires. Bien d'autres activités pourraient meubler cette visite d'Etat du président Denis Sassou-N'Guesso au Rwanda.



Huit accords de coopération signés en 2022



Cette visite intervient plus d’une année après celle effectuée par le président Kagamé en avril de l’année dernière à Brazzaville et à Oyo, localité située dans le département de la Cuvette au nord du pays.



Au cours de la dernière visite d’État du président rwandais au Congo, qui a été placée sous le signe du renforcement des relations fraternelles, d’amitié et de coopération entre les deux pays, un total de huit (8) accords de coopération couvrant plusieurs domaines, avaient été signés, le 12 avril 2022.



Au terme de cette visite, Denis Sassou-N’Guesso et Paul Kagamé s’étaient engagés pour l’élargissement et l’approfondissement du champ de coopération entre leurs deux pays.



Les relations bilatérales vont s’accélérer grâce à la signature récente par les deux pays, d’une convention exemptant le visa aux détenteurs congolais et rwandais, des passeports diplomatiques et de service d’une part, et par l’obtention de visas sans frais à l’aéroport des détenteurs de passeports ordinaires. Du coté congolais, la loi y relative a été adoptée le 19 juillet dernier par le sénat.



Une coopération renforcée par des visites officielles depuis 2010



La coopération bilatérale entre la République du Congo et celle du Rwanda remonte à 1976, grâce à la signature d'un accord général de coopération. Cette coopération a connu une parenthèse à cause du génocide perpétré contre les Tutsi et du conflit qui a sévi dans la sous-région au cours de la dernière décennie.



Pendant cette dure épreuve qui remonte des années 1990, le Congo avait accordé son hospitalité aux réfugiés rwandais, qui vivent sur son territoire jusqu'à ce jour. Cette coopération Sud-Sud se trouve aujourd'hui renforcée par les visites officielles de haut niveau et des réunions bilatérales depuis 2010.



Une coopération dynamique et riche en échanges que Denis Sassou-N'Guesso et Paul Kagamé vont devoir écrire en lettres d'or à la faveur de cette visite d'Etat.