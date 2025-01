Congo : Visite de travail du Président Angolais à Brazzaville

Rencontres au Sommet



Au cours de son séjour, le Chef de l’État angolais aura des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso. Ces discussions sont attendues pour aborder des questions bilatérales et renforcer les liens entre les deux pays.





Accueil Officiel



À son arrivée, João Lourenço a été accueilli par le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, soulignant l'importance de cette visite pour les relations diplomatiques et économiques entre le Congo et l'Angola.



Cette visite pourrait ouvrir la voie à de nouvelles collaborations dans divers domaines, notamment la sécurité, l'économie et le développement régional.