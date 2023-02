Congo : des échanges à huis clos entre Sassou N’Guesso et Felix Tshisekedi à Oyo

Cette visite de travail intervient, Vingt-quatre heures après le mini-sommet des chefs d’État membres de la communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), à Bujumbura, au Burundi. Ce mini- sommet auquel le président Tshisekedi a pris part a planché sur la situation sécuritaire à l’est de la RDC.



Il était à peu près 14 heures, heure de Brazzaville, lorsque l’avion transportant le président de la République démocratique du Congo, a atterri à l’aéroport international d’Ollombo. Après une brève entrevue dans le salon d’honneur, les deux Chefs d'Etat se sont rendus à Ngolodoua, à environ une dizaine de kilomètres d’Oyo pour un tête a tète de plus de deux heures.



Certes, rien n’a filtré des entretiens, mais selon des sources bien indiquées, les deux chefs d’Etat ont fait le tour d’horizon de l'actualité de la sous-région et de nombreuses questions brulantes de l’heure, à l'instar de la situation sécuritaire à l’est de la RDC, objet du mini-sommet des chefs d'Etat de l'EAC tenu à Bujumbura, le 4 février dernier, qui a mis un accent particulier sur le déploiement des troupes de la force régionale de l’EAC dans l’est de la RDC et le cessez-le-feu par les deux parties en conflit (les FARDC et le M-23)



La visite du président Tshisekedi a Oyo s’inscrit dans l’optique des consultations habituelles entre les deux chefs d'Etat. Le président Denis Sassou N’Guesso est toujours aux côtés du peuple de la RDC dans la recherche des solutions idoines pour la résolution de la crise à l’est de la RDC, mais aussi sur bon nombre des sujets préoccupants de ce pays frère.



La coopération bilatérale entre les deux pays ne devrait sans doute pas manquer de figurer au menu des entretiens entre Denis Sassou N'Guesso et Felix Antoine Tshisekedi. Des relations de. Coopération et d'amitié entre.les.deux pays, aux capitales les plus proches du monde, qui sont vieilles de plusieurs décennies.



Aussi, il n’est pas exclu que, les deux chefs d'état n’évoquent les différentes crises sécuritaires en Afrique, notamment la présence des groupes djihadistes au Burkina, au Mali et au Nigéria Au niveau international, la guerre russo-ukrainienne qui dure bientôt presqu'une année avec des conséquences multiples. n’aurait pas manqué d’attirer l’attention des deux chefs d’Etat.



La question environnementale n’a pas échappé certainement aux entretiens en tête à tête entre Denis Sassou N’Guesso et Felix Tshisekedi sachant que le Congo et la RDC font partie du Bassin du Congo, premier poumon écologique du monde après la déforestation abusive de l’Amazonie. Aussi, ils n’ont pas manqué de faire une projection sur le sommet de One Planet summit qui va se tenir à Libreville, au Gabon, en début du mois mars de cette année.