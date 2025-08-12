









AFRIQUE Congo : des nouvelles orientations attendues à l'issue du premier rassemblement structurel du MJP

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 12 Août 2025



Placé sous le thème « Plus loin ensemble, dans la Paix et Responsabilité », le premier rassemblement structurel du Mouvement des Jeunes Présidentiels (MJP) s'est ouvert, ce 11 août 2025 au Palais des congrès à Brazzaville. Pendant trois jours, les délégués venus des quatre coins du pays et de la diaspora vont débattre sur la problématique liée aux nouvelles orientations à prendre pour élire démocratiquement les instances dirigeantes du parti.

Les lampions du premier rassemblement structurel du Mouvement des Jeunes présidentiels (MJP) se sont allumés, ce 11 août sous les auspices du président du comité national préparatoire, Donald Mobobola, en présence du représentant du Chef de l'Etat congolais, Alain Akouala Atipault.



Placé sous le signe de l’unité retrouvée, de la gouvernance intergénérationnelle, de la refondation de notre ligne politique et de la réaffirmation de nos valeurs fondamentales : égalité, patriotisme, justice sociale, travail, responsabilité, transparence, engagement politique, ces assises marquent une étape décisive pour l’avenir du MJP.



Ouvrant les travaux, le président du comité national préparatoire, Donald Mobobola, a salué « la confiance et l’attention que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, accorde à la jeunesse congolaise », soulignant son engagement à en faire « un levier important dans le développement multisectoriel du pays ». Il a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette rencontre, notamment les comités de base , les fédérations locales et les délégués de la diaspora.



Le président du comité préparatoire national, Donald Mobobola, a également interpelé l’assistance sur l’importance de cette grand-messe : « Moment décisif pour notre jeune formation politique, le premier rassemblement structurel du Mouvement des Jeunes Présidentiels n’est pas une simple réunion, ni encore une réunion simple. Il est plutôt l’aboutissement d’un long processus de structuration et restructuration ; de réflexion et de mobilisation à travers tout le territoire national. »,a déclaré Donald Mobobola tout en poursuivant que « Ce Rassemblement est aussi le signe d’une maturité politique acquise dans la rigueur simplicitaire, le travail et l’engagement désintéressé. C’est une rencontre importante, car elle marque une étape décisive pour l’avenir de notre Parti ».



S'agissant des missions de ces assises, le président du comité national préparatoire a précisé que « Ce premier rassemblement du MJP est un moment pour réfléchir ensemble à l’avenir, débattre librement des orientations que notre mouvement doit prendre afin d’élire démocratiquement nos instances dirigeantes, en vue de redonner espoir à notre jeunesse et à notre peuple, qui attendent de nous des actes forts, des paroles vraies et des engagements tenus.»



Appel à la conscience juvénile



Face aux différentes crises qui secouent le pays, Donald Mobobola appelle les jeunes à faire preuve de responsabilité « Nous nous retrouvons et trouvons dans un monde en pleine mutation, une époque où les crises se succèdent : 5 crises de succession ; crises sociales, crises démocratiques, crises économiques, crises de leadership politique et de positionnement administratif.» A rappelé l'orateur.



Ainsi, le président du comité national préparatoire plaide pour une gouvernance intergénérationnelle « ...notre réponse doit être claire, forte, rassurante et fidèle à notre identité, en tant que formation politique juvénile : La jeunesse congolaise n’est pas une marchandise politique. Elle est plutôt une collaboratrice majeure pour une gouvernance intergénérationnelle, en vue d’un développement inclusif de notre pays. Elle ne doit ni être manipulée, ni être pilée pour des discours électorales ou électoralistes. La jeunesse congolaise mérite d’être traitée avec respect, courtoisie et dignité. » A-t-il relevé.



Pour Donald Mobobola, le Congo, à l’ère du président Denis Sassou N'Guesso , connait une stabilité encouragée. Cependant, a-t-il souligné, le pays reste encore confronté à des défis majeurs à savoir le chômage chronique des jeunes sur toute l’étendue du territoire national , le manque de formation qualifiante et l’insuffisance des opportunités capables de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ; le manque des politiques publiques fiables, capables de booster l’engagement citoyen et l’implication réelle des jeunes dans la gestion de la chose publique.



« Disons que la jeunesse est de plus en plus marginalisée dans les grandes instances de prise de décisions et les grands projets d’intérêt général, malgré les instructions que donnent régulièrement le Président de la République », a-t-il ajouté avant d'exhorter les jeunes à rester fidèles aux valeurs du MJP, à savoir le travail, l’égalité sociale, la justice équitable, la transparence, la solidarité, l’innovation, à mener un dialogue « vrai et décomplexé » pour bâtir l’avenir.





Dans la même rubrique : < > ​Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue (avocat) Selma Malika Haddadi : "Le volontariat, moteur de la transformation africaine" La BDEAC et la BEAC officialisent le dégel des 120 milliards de FCFA du compte courant d’associé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)