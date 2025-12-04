RCA : Engagement renouvelé à l’ONU pour l’interdiction totale des mines antipersonnel

Lors de la clôture de cette rencontre, le Lieutenant-Colonel Ghazaka, Coordonnateur national de l'Autorité nationale de lutte antimines (ANLAM), nouvellement créée, a pris la parole.







Il a notamment remercié le Comité des Nations Unies de lutte antimines pour son soutien multiforme et a exprimé la vision nationale :



« Un avenir où, plus jamais, aucune mine ne décidera du destin d’un être humain sur le territoire centrafricain. »



Les Nations Unies ont salué la participation active de la RCA à cette réunion de haut niveau.





Elles ont également réitéré leur soutien aux autorités nationales dans plusieurs domaines cruciaux :

