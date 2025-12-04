Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Engagement renouvelé à l’ONU pour l’interdiction totale des mines antipersonnel


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


La République Centrafricaine (RCA) a confirmé son engagement renouvelé en faveur de la mise en œuvre de la Convention pour l’interdiction des mines antipersonnel lors de la 22ᵉ Réunion des États parties, qui s’est tenue à Genève du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025.


Lors de la clôture de cette rencontre, le Lieutenant-Colonel Ghazaka, Coordonnateur national de l'Autorité nationale de lutte antimines (ANLAM), nouvellement créée, a pris la parole.

 

Il a notamment remercié le Comité des Nations Unies de lutte antimines pour son soutien multiforme et a exprimé la vision nationale :

« Un avenir où, plus jamais, aucune mine ne décidera du destin d’un être humain sur le territoire centrafricain. »

 

 

Les Nations Unies ont salué la participation active de la RCA à cette réunion de haut niveau.
 

Elles ont également réitéré leur soutien aux autorités nationales dans plusieurs domaines cruciaux :

  • La mise en place et l’opérationnalisation de l’ANLAM.

  • Le développement des capacités opérationnelles de déminage au sein des Forces armées centrafricaines.

