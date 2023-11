Congo : développer les infrastructures durables et améliorer la gouvernance économique sont les priorités

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 3 novembre 2023 à Abidjan, le Document de stratégie pays (DSP) 2023-2028 pour le Congo. Au cours des cinq prochaines années, l’institution va appuyer le pays dans le développement des infrastructures durables pour renforcer les chaînes de valeur à forte potentialité de croissance et améliorer le capital humain. Il s’agira aussi de renforcer la gouvernance financière et économique afin d’améliorer le climat des affaires au Congo.



Le soutien du Groupe de la Banque sera concentré sur quatre secteurs d’activité : l’agriculture, les transports, la gouvernance économique et financière, et le capital humain. L’accent sera mis également sur les questions transversales, notamment l’emploi, les changements climatiques, le genre. Il sera aussi question d’améliorer l’efficacité dans la mise en œuvre des opérations et la synergie entre les réformes en matière de capital humain et de climat des affaires, ainsi que le développement du secteur privé dans les chaînes de valeur agricoles.



« La Banque accordera une priorité aux projets améliorant la productivité agricole, la création d'emplois, l'accès à l'électricité et aux routes, notamment les pistes rurales pour assurer la liaison des zones de production vers les centres de consommation. En outre, elle poursuivra la réalisation des études, l’assistance technique et le renforcement des capacités », a déclaré Serge N’Guessan, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale.



Dans le cadre de la première priorité, les interventions de la Banque visent à soutenir l'amélioration de la productivité agricole et l'agro-industrie, le développement de chaînes de valeur et les industries agro-industrielles connexes. Les chaînes de valeur agricoles offrent des possibilités d'assurer la sécurité alimentaire, de diversifier les exportations, la création d'emplois et l'inclusion sociale. Le soutien de la Banque se concentrera donc sur la fourniture d'intrants agricoles améliorés et de technologies modernes afin d'accroître la productivité du secteur.



Le rendement moyen des principales cultures est attendu en hausse : maïs (de 1 à 3 tonnes par hectare) ; manioc (4,5 à 9 tonnes par hectare) ; soja (1,5 à 3 tonnes par hectare) ; sorgho (0,5 à 3 tonnes par hectare). Le taux de mécanisation agricole devrait progresser de 20 %, les importations de volailles baisser de 106 000 tonnes par an, celles des produits halieutiques de 32 000 tonnes, l’afforestation de 4 500 hectares et l’agroforesterie de 10 000 hectares.



Pour le second domaine prioritaire, l’appui de la Banque se concentrera sur une aide au renforcement des capacités institutionnelles et humaines en matière de gouvernance macroéconomique et financière, y compris la politique budgétaire, la mobilisation des ressources financières internes et la gestion de la dette publique.



À terme, il s’agira de porter la part des investissements privés au produit intérieur brut (PIB) de 16,4 % en 2022 à 26,5 % en 2025. La gouvernance du secteur de l’énergie devrait également s’améliorer.



Le 31 mai 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Congo comptait dix projets pour un financement total de 362,55 millions de dollars américains.