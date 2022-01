AFRIQUE Congo : l'île Mbamou déterminée à soutenir les actions de Alain Rodriguez Yilali

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 11 Janvier 2022

La pose de la première pierre pour la construction du siège du parti congolais du travail (PCT) et la remise de 1000 tables-blancs constituent les actes posés par M. Alain Rodriguez Yilali, au cours de sa visite au village Lissanga, dans le district de l'île Mbamou, à Brazzaville, le 09 janvier 2022. Des actions favorablement appréciées par la population.

Sous une température paisible et dans une ambiance digne d’une grande fête, les populations venues de quatre coins du district de l’île Mbamou se sont données rendez-vous au village Lissanga pour venir accueillir, écouter et comprendre les motivations de la visite de leur fils, Alain Rodriguez Yilali, membre du parti congolais du travail (PCT) et natif de l’île Mbamou.



Le PCT, le plus grand parti du Congo, ne disposait pas de siège à l'île Mbamou l'une des circonscriptions électorales, où le candidat de ce parti aux dernières élections présidentielles a bénéficié des suffrages importants. C'est pour tenter de combler ce vide que, M. Alain Rodriguez Yilali, a décidé de doter ce parti d’un siège digne et moderne par la pose de la première pierre. Un acte couplé par la remise de 1000 tables-bancs. Question de créer les meilleures conditions d'apprentissage aux élèves de ce district de Brazzaville.



Trois allocutions ont ponctué cette cérémonie , celle de M. Tendélé de Lissanga, ensuite de Bokongo Hardi du secrétariat conseil du PCT, puis de M. Alain Rodriguez Yilali.



Dans son mot , M. Tendélé de Lissanga a souhaité la bienvenue à M. Alain Rodriguez Yilali et toute sa suite avant de souligner que « la population de Lissanga ne ménagera aucun effort pour vous soutenir dans vos actions »



Pour sa part, M. Bokongo Hardi, au nom du secrétariat conseil du PCT du district de l’Île Mbamou, s'est réjoui de cette visite et félicité M. Alain Rodriguez Yilali pour son initiative de doter le conseil du comité du PCT de l’ile Mbamou d’un bâtiment neuf car , a-t-il précisé. « Longtemps, le parti était logé au domicile de son défunt président, Nianga Elenga »



M. Alain Rodriguez Yilali a expliqué aux populations du district de l’île Mbamou , venues pour la circonstance, la quintessence de son déplacement dans le village de Lissanga. Il a débuté son mot en demandant aux cadres du parti et aux populations de s’incliner à la mémoire des illustres disparus, notamment, André Nianga Elenga, décédé en 2021, avec l'observance d'une minute de silence.



Pour Alain Rodriguez Yilali, la pose de la première pierre pour la construction du siège du conseil du comité du PCT n’est autre la concrétisation de l’appel du secrétaire général du PCT qui encourage les cadres du parti à poser des actes concrets. « Le secrétaire général du PCT, le camarade Pierre Moussa qui exhorte, à chaque fois, les cadres du parti à tous les niveaux, avec le peu de moyens, de poser des actes au profit des populations et du parti » a-t-il relevé avant de soutenir que « cet acte ne doit pas être vu dans le cadre de la campagne, car, ni les dates de la tenue des élections générales, ni la campagne électorale ne sont pas connues ».



A noter que le siège qui sera construit comportera une salle de réunion, des bureaux sur une superficie d’environ 800 m2. M.. Rodriguez Yilali a noté que le siège de la sous-préfecture de l’île Mbamou bénéficiera également d’un siège moderne.



Don de 1000 tables-blancs au primaire et au collège



Au cours de sa visite, M. Alain Rodriguez Yilali a aussi pensé à l’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants du primaire et collège, en leur dotant de 1000 tables-bancs. Environs 300 élèves du primaire et 150 au collège vont désormais étudier dans des conditions optimales grâce au donnateur, lui-même natif du coin, qui a étudié dans le village de Lissanga. Il a aussi remis du matériel didactique (livres).



Pour la circonstance , M Sylvain Tolo, surveillant général au collège de l’ile Mbamou a remercie M. Alain Yilali . « Nous étudions débout-debout et nous sommes dispersés. S’agissant des livres, nous le remercions également parce que nos enfants n’ont pas des manuels scolaires. Désormais, ils pourront lire. Une fois de plus, merci au membre du parti congolais du travail (PCT) et natif de l’île Mbamou pour tout ce don, en tables-bancs, livres de lectures et autres »



Le clou de la cérémonie a été le dépôt de sa candidature aux élections législatives de 2022. Alain Rodriguez Yilali , a réagi positivement, suite à la demande unanime des populations de l’ile Mbamou qui voient en lui, l’homme providentiel pour le développement de leur district, après la disparition d’André Nianga Elenga





