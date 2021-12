AFRIQUE Congo : la caravane de santé du Dr Michael K. Obeng annoncée à Pointe-Noire pour l’année 2022

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 11 Décembre 2021

Le chirurgien américain, Dr Michael K. Obeng et son cabinet réalisent depuis le 4 décembre 2021 et pour deux semaines des importantes opérations chirurgicales à Dakar. Brice Dimitri Bayendissa, président de la fondation qui porte son nom a fait le déplacement de la capitale sénégalaise pour toucher du doigt l’organisation mise en place et de poursuivre les discussions commencées à Los Angeles, pour conclure la tenue de la même activité à Pointe-Noire.

Brice Dimitri Bayendissa et le Dr Michael K. Obeng ont poursuivi les échanges commencés à Los Angeles au mois de novembre, sur l’organisation à Pointe-Noire d’une campagne de santé au bénéfice des congolais en situation de précarité. « Faisant suite à ma récente visite de travail à Chicago et à Los Angeles, d'une part et dans la perspective de la matérialisation du partenariat entre l'ONG RESTORE du très célèbre chirurgien plasticien de Beverly Hills, le Docteur Michael OBENG et la Fondation Brice Dimitri BAYENDISSA, d'autre part, je suis actuellement en mission exploratoire à Dakar (Sénégal). » Pouvait s’exprimer Brice Dimitri Bayendissa justifiant le mobile de sa présence dans la capitale sénégalaise.



Il s’agissait pour le président de la Fondation Brice Dimitri Bayendissa de se faire une idée sur la mobilisation à faire pour la réussite de cette caravane de santé quand elle se déploiera dans la capitale économique de la République du Congo « C'est sur invitation du chirurgien que je suis venu pour m'enquérir de l'organisation mise en place par les partenaires sénégalais en vue de mieux projeter la prochaine mission qui aura lieu à Pointe-Noire dans les prochains mois. » A poursuivi Brice Dimitri Bayendissa.



Comme partout ailleurs où cette mission est passée, à Pointe-Noire, il sera, également, question des opérations chirurgicales d’envergure, offertes gratuitement, à savoir : la reconstruction des tumeurs de la tête et du cou, la chirurgie reconstructive des brûlures, la chirurgie reconstructive mammaire, la chirurgie du cancer du sein, la chirurgie reconstructive de la paroi-abdominale, l’excision des lipomes, la chirurgie des ambiguïtés génitales, la cataracte, la chirurgie reconstructive du pied et de la cheville.

Il a lieu de retenir qu’après Dakar et courant 2022, à la date qui reste à déterminer, le Dr Obeng et son équipe de médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, en partenariat avec la fondation Brice Dimitri Bayendissa mèneront cette campagne humanitaire à Pointe-Noire.



Le président de la fondation éponyme, Brice Dimitri Bayendissa, n’a pas manqué de témoigner sa gratitude en direction de Madame Ginakas. Cette dame qu’il qualifie « au bon cœur et pragmatique » a joué un rôle essentiel, non seulement pour le rapprochement avec Dr Michael K. Obeng du cabinet, mais aussi et surtout pour l’aboutissement heureux des discussions menées avec le cabinet RESTORE, en vue de l’organisation à Pointe-Noire cette campagne gratuite de santé.



Profitant de son séjour à Dakar, Brice Dimitri Bayendissa est allé à la rencontre du diplomate du Congo au Sénégal. Le député de Tié tié 2 et président de la fondation Brice Dimitri Bayendissa s'est sacrifié à la tradition de présenter ses civilités à Jean Luc AKA-EVY, tout en lui présentant la raison de sa présence à Dakar, qui se résume à la finalisation de toutes les démarches, afin le cabinet RESTORE viennent soulager les peines de certains congolais, rangés par les malformations diverses.



Bien avant Dakar, cette mission humanitaire dont l’objectif est de venir en aide aux personnes les plus défavorisés, atteints de sévères malformations, qui se tient pour la 14e année consécutive a déjà apporté le sourire au Gabon, au Guatemala, au Laos, au Mexique, au Nigeria et au Ghana.





