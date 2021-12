Congo : la nation rend hommage à Justin Lekoundzou Ithi Ossetoumba

Dans la salle des congrès du palais des congrès de Brazzaville, le temps est calme, le chagrin peut se lire sur les visages des parents, amis et connaissances. Rites et sonorités de deuil meublent cette cérémonie d’ultime adieu, à Justin Lekoundzou, dont le cercueil contenant son corps sans vie est exposé sur un catafalque dressé en face de l’assistance, composée des représentants des institutions de la république, avec à leur tête le couple présidentiel.



Avec un ton chargé d’émotion, Florent Ntsiba, directeur du cabinet du président Denis Sassou-N ‘Guesso, pour avoir connu l’illustre disparu , a fait l’éloge funèbre. L’oraison funèbre qu’il déroule pour la circonstance est une évocation de la vie de Justin Lekoundzou aux côtés du président Denis Sassou-N ‘Guesso.



« Justin Lekoundzou Itihi Osssetoumba s’est éteint » s’exclame Florent Ntsiba, avant de poursuivre « Excellence Monsieur le président de la République, vous avez perdu un fidèle compagnon. » Florent Ntsiba s’arme de courage, puisqu’il doit poursuivre l’évocation de la vie de Justin Lekoundzou.



Tout en s’adressant au président de la République, pour qui la fatalité impose de se séparer de son collaborateur et commis de l’Etat : « Vous avez perdu un proche courageux » a-t-il renchéri. Dressant l’itinéraire de Lekoundzou, Florent Ntsiba a parlé d’un dévoué collaborateur et fidèle compagnon de Denis Sassou-N ‘Guesso, en partant des événements du 18 mars 1977 jusqu’à la période post conférence nationale, en passant la conférence nationale souveraine et la transition politique.



L’orateur n’a pas manqué de vanter les vertus incarnées par l’illustre disparu : « Justin Lekoundzou Itihi Osssetoumba s’est éteint, vous avez perdu un collaborateur intègre. » Et c’est au terme de cette évocation que, le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N ‘Guesso, en compagnie de son épouse, a déposé la gerbe de fleurs en bas de la chapelle ardente, avant de se recueillir et réconforter la famille éplorée de son ami, frère et collaborateur.



Venu au monde en 1941, à Boundji, dans la Cuvette, c’est dans son Boundji natal que Justin Lekoundzou Itihi Osssetoumba reposera pour l’éternité. Boundji que la dépouille mortelle a rejoint à la fin de l’hommage par l’aéroport international Maya Maya.