Congo : la première cargaison du Gaz naturel liquéfié déjà dans les pipelines pour l'Europe

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 28 Février 2024



Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso a lancé, ce mardi 27 février 2024, à Pointe-Noire, le démarrage du Gaz naturel liquéfié (GNL). La cérémonie s’est déroulée à Côte-Matève en présence de Monsieur Claudio Descalzi du président directeur général d’ENI.

Par un tour de de manivelle, le président de la République a envoyé le gaz dans les pipelines, marquant de fait, le démarrage de la production du gaz naturel liquéfié par ENI Congo. Ce projet qui constitue un tournant dans l'histoire énergétique du Congo marque aussi le début d'une ère nouvelle dans l’industrie gazière du pays. La production est estimée à trois millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, à compter de l’année prochaine.



Le projet met en place des nouvelles infrastructures et optimise celles existantes en vue de l’exploitation d’importantes ressources gazières. Il répond aux besoins énergétiques locaux, tout en permettant les exportations vers d’autres pays, principalement vers l’Europe. A travers sa première cargaison, la République du Congo entre dans le groupe des pays exportateurs du Gaz naturel liquéfié, ouvrant des opportunités de croissance économique tout en contribuant à l'équilibre énergétique mondial.



Selon Claudio Descalzi, le Président directeur général d’ENI, « la première cargaison de GNL en provenance de la République du Congo est le résultat de l'engagement fort d'ENI et de ses partenaires et du soutien indéfectible du gouvernement de la République du Congo ». Pour lui, « ENI et ses partenaires locaux ont associé leurs forces de travail, leur savoir-faire et leurs technologies, assurant ainsi des revenus supplémentaires au pays tout en contribuant à la sécurité énergétique de l'Europe »



.Claudio Descalzi a soutenu que le Président de la République, Denis Sassou-N’Guesso « a eu une vision claire » sur le gaz qui « représentait l'avenir et le développement du pays, avec un impact particulièrement important sur le tissu social ». C’est pour cela qu’il « a suivi avec beaucoup d’attention et enthousiasme, dès le début, tous les projets relatifs au gaz, qu'il s'agisse d'exploration et de production ou de projets cruciaux liés au développement des centrales et du réseau électriques », a déclaré M. Descalzi.



Les bienfaits du projet



Le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua a, à son tour, rappelé les différentes étapes de la gestation de ce projet gazier au Congo. Le démarrage du projet GNL est « un voyage gazier du Congo, dont le pays célèbre une nouvelle étape ». Ce voyage est « synonyme non seulement d’augmentation de puissance électrique mais aussi et surtout et désormais de production nouvelle d’hydrocarbures, à savoir le gaz naturel liquéfié », a déclaré le ministre congolais des hydrocarbures.



Il est évident que le projet GNL est source de création de richesses, de croissance économique additionnelle, de diversification du tissu économique congolais, donc de rebond économique, l’ambition première du programme de gouvernement du président Denis Sassou-N’Guesso, a affirmé le ministre Jean Richard Bruno Itoua.



Ce projet est bénéfique et important pour le Congo, parce qu’il participe à la fois à la création d’emplois directs et indirects et à la l’amélioration des conditions de vie des populations. Il est un accélérateur de la marche vers un mieux-être des Congolais.



L’engagement de Denis Sassou-N’Guesso dans la matérialisation du Projet



La vision et le leadership du président de la République ont rendu possible la célébration du premier méthanier de la République du Congo, a déclaré Bruno Jean Richard Itoua, rendant ainsi hommage à Denis Sassou-N’Guesso qui, a-t-il dit, a joué un rôle prépondérant dans le processus de lancement de cette première cargaison. Face au phénomène de torchage du gaz par les sociétés pétrolières, a expliqué le ministre des hydrocarbures, le président Denis Sassou-N’Guesso s’était illustré à partir de 1997 à faire que le gaz soit utilisé à d’autres fins au Congo.



Ainsi, le projet GNL a commencé par la décision de construire à Pointe-Noire, une centrale à gaz au sortir des évènements douloureux que connut notre pays en 1997 et 1998. C’est le résultat de la recherche constante du président de la République d’un mieux-être pour son peuple, a renchéri Bruno Jean Richard Itoua.



Approuvé en décembre 2022, le projet Congo GNL est entré en production après un an, conformément au calendrier initial. Il est situé dans le permis Marine XII et atteindra une capacité de liquéfaction du gaz en plateau d'environ 4,5 milliards de mètres cubes par an tout en assurant un zéro torchage dans les activités exploitées dans le pays. Les volumes seront commercialisés par Eni, ce qui renforcera et élargira le portefeuille de GNL de la société.





