Congo : la production du gaz naturel liquéfié atteindra près de 5 milliards de m3 par an en 2025

Au cours de cette rencontre, M. Descalzi a précisé que les exportations du gaz commenceront avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Congo LNG, à la fin de l’année prochaine. La première phase quant à elle, a commencé, il y a seulement, 12 mois après l’autorisation des autorités congolaises, a expliqué M Descalzi . Ces exportations du GNL congolais vont contribuer au marché mondial de l’énergie, en incluant ainsi le Congo parmi les exportateurs de ce produit.



Le Président de la République du Congo et le PDG d’Eni ont également discuté des projets de production d’agri-feedstock, matières premières agricoles pour le bio raffinage, en cours dans le pays après le démarrage du premier Agri-Hub et d'autres initiatives dans le domaine de la transition énergétique.



Parmi ces initiatives, on note, notamment, la distribution de foyers améliorés qui, en remplacement des dispositifs traditionnels à biomasse, contribuant à réduire significativement l'impact sur le patrimoine forestier et permettent la génération de crédits carbone. La distribution a déjà commencé à Pointe Noire et Brazzaville et sera étendue à d'autres provinces tout au long de 2024.



Le PDG d’ENI et le chef d’Etat congolais ont également discuté des initiatives les plus récentes en matière de durabilité, notamment, la phase 3 du projet intégré Hinda, qui garantit l'accès à l'eau, aux soins médicaux et à l'éducation pour environ 25 000 bénéficiaires, le soutien aux écoles secondaires, visant à améliorer la formation technique et professionnelle, et le Projet Pêcheurs, qui implique la construction d'un complexe de pêche artisanale moderne pour améliorer la chaîne de valeur des produits de la pêche.



Rappelons qu’Eni est présente au Congo, depuis plus de 50 ans. Elle est à ce jour, la seule entreprise impliquée dans le développement des immenses ressources gazières de la République du Congo et fournit du gaz à la Centrale électrique du Congo (CEC), qui garantit 70 % de la production électrique du pays.