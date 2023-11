Congo : le 86ème lycée d’enseignement général ouvre ses portes à Oyo

Le président Denis Sassou N’Guesso a dévoilé la plaque inaugurale du lycée d'Oyo lycée en présence de plusieurs autorités nationales et locales. Parmi lesquelles , le ministre de l’enseignement secondaire et primaire et de l’alphabétisation, Jean Luc Mouthou, qui a précisé l’objectif de cet établissement scolaire. Il s’agit, a-t-il expliqué, de « rapprocher l’école des apprenants, améliorer les conditions d’études et de travail et réduire la pénibilité des apprentissages, tout en renforçant la capacité de la carte scolaire ».



Hommage à l’ancien ministre de l’éducation nationale, Antoine Ndinga-Oba



Ce lycée est dédié à Antoine Ndinga-Oba, ancien ministre de l’éducation nationale de 1977 à 1984 et président du comité exécutif du bureau Afrique des sciences de l’éducation de 1978 à 1981. Jean Luc Mouthou a affirmé que ce choix « n’est donc pas anodin, il rend hommage à un grand intellectuel de notre pays et ce nom devrait ainsi inspirer toutes les générations d’élèves qui fréquenteront cet établissement scolaire ». Aussi, a-t-il invité les élèves de ce lycée à faire preuve de patriotisme et de civisme, afin de conserver jalousement ce joyau, d’une capacité d’accueil de 5 00 élèves.



« Symbole de l’espoir et des opportunités de réussite »



Bâti sur une superficie de 6 hectares, il compte 15 bâtiments, comprenant des salles de classe, des dortoirs, un réfectoire d'internat, des laboratoires de sciences et de langues, ainsi qu’une salle informatique. Les logements du personnel et du corps enseignant, un terrain de football, d’handball, de basketball, de tennis et une piste d'athlétisme composent également son architecture. 86ème du système éducatif, en termes de nombre, le lycée d’Oyo symbolise bien l’espoir ainsi que les opportunités de réussite illimitées pour la jeunesse d’Oyo, a ajouté le ministre de l’enseignement secondaire et primaire chargé de l’alphabétisation.



Le Maire d’Oyo, Monsieur Gaston Yoka a salué l’érection de ce lycée qui vient résoudre une difficulté de taille : beaucoup d’élèves admis au BEPC, manquant souvent d’assistance, ont abandonné leurs études et certains se sont orientés vers des lycées techniques. Le Maire de la communauté urbaine d’Oyo évoquait ainsi ce qu’il a appelé le « souvenir de martyr vécu par ces enfants dont l’école était très loin des villages ». Pour lui, ce souvenir a inspiré le Président de la République, Denis Sassou N’Guesso pour responsabiliser la direction générale de la SNPC à soulager les attentes des enfants de cette contrée.



Selon Alfred Raoul Ominga, le directeur général de la SNPG qui a construit cet ouvrage, ce joyau architectural a été réalisé en collaboration avec les partenaires techniques chinois.