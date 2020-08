Congo : le député Brice Dimitri Bayendissa fait un don des tonnes de ciment à la paroisse Saint Esprit de Mpaka-Pointe Noire

Le conseil paroissial de Mpaka a engagé des travaux d’élargissement des structures qui accueillent les fidèles pour les prières et célébrations eucharistiques. Confrontée aux difficultés financières pour faire avancer et achever les travaux d’agrandissement de la chapelle, l’église avait lancé des messages au soutien de l’œuvre de Dieu.



En réponse à cet appel de l’Eglise, Brice Dimitri Bayendissa, au nom de sa fondation et en sa qualité de député PCT de la circonscription a répondu favorablement à cette sollicitude, en apportant des tonnes de ciment, question de permettre à la paroisse de Mpaka de renforcer ses capacités d’accueil. « Nous avons apporté notre modeste contribution, pour donner un coup de pouce aux travaux de construction qui s’exécutent dans cette paroisse catholique de Mpaka », a fait savoir le député Brice Dimitri Bayendissa, avant d’ajouter « A travers ce geste de solidarité envers l’Eglise, nous avons tenu à donner une réponse à sa demande formulée, à notre endroit. »



La place de l’église étant importance dans la marche harmonieuse de la société, l’offrir des possibilités de gagner d’autres âmes au profit de Dieu, c’est faire œuvre utile. En chrétien, le député de Tié Tié II a apporté sa pierre à la construction de la chapelle de la paroisse de Mpaka. Une façon, pour lui, de considérer l’église comme cet arbre au milieu du village.



Réceptionnant ce don de ce matériau de construction le représentant du clergé, le père Jean Jacques, au nom de la communauté paroissiale de Mpaka a remercié le bienfaiteur, tout en rappelant que le député Brice Dimitri Bayendissa n’est pas à son premier geste de charité pour l’Eglise : « La main qui reçoit, en pareilles circonstances, n’a pour à prononcer que « Merci ». Merci pour ce don, merci pour ce geste d’amour ; puisque notre seigneur nous enseigne à vivre l’amour » A dit le père Jean Jacques, tout en précisant « Ce énième geste nous va droit au cœur, car l’honorable n’est pas à son premier et dernier geste. »



Cet élan de charité exprimé au travers de ce don intègre la dynamique du vivre ensemble et la politique de proximité, c’est-à-dire « être plus proche des mandants », prônées par le député Brice Dimitri Bayendissa et qu’il matérialise de temps en temps par des actes de bienfaisance et d’assistance multiforme. Parce que, son credo de tous les jours se résume en ceci : « Il y a plus du plaisir à donner, à partager à autrui qu’à recevoir. »